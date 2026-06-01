VASCO ROSSI A FERRARA: DUE GIORNI DI MUSICA INCLUSIVA CON AREA GLUTEN-FREE AL PARCO URBANO, GRAZIE AD AIC E A FARMACIE COMUNALI.

ESPERIENZA GIÀ AVVIATA CON IL CONCERTO DI BRUCE SPRINGSTEEN. QUELLO DI FERRARA FU TRA I PRIMI ESEMPI DI PROGETTI DEDICATI INTERAMENTE AI CELIACI

Ferrara, 30 maggio 2026 - Due giornate di grande musica, ma anche di attenzione all'accoglienza e all'inclusione. In occasione dei concerti di Vasco Rossi del 5 e 6 giugno a Ferrara, che apriranno ufficialmente il tour 2026 del rocker di Zocca, sarà presente all'interno dell'area pre-show uno stand dell'Associazione Italiana Celiachia (AIC), affiancato da un punto ristoro interamente dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande senza glutine, in collaborazione con la Pizzeria Montebello e il Laboratorio QuinoaLab. Un menù gluten free che propone piadine ispirate ai celebri brani del Blasco (come Siamo Solo Noi, Vita Spericolata, Albachiara e Un Senso), oltre a hot dog e fritti accompagnati da una selezione di birre bionde e rosse.

Gli eventi al Parco Urbano "Giorgio Bassani", a partire dal concerto di Bruce Springsteen nel 2023 fino a quelli di quest'anno con Vasco Rossi, sono stati tra i primi esempi di maxi show che ospitano progetti dedicati interamente ai celiaci. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Farmacie Comunali Ferrara e AIC Emilia-Romagna: i volontari dell'associazione saranno presenti per tutta la durata delle due giornate, fornendo informazioni e supporto ai partecipanti, mentre il punto ristoro senza glutine proporrà prodotti e specialità per persone celiache.

«Abbiamo voluto sostenere con convinzione questo progetto perché l'accessibilità passa anche dalla possibilità di usufruire di servizi adeguati alle esigenze di tutti. La celiachia riguarda circa l'1% della popolazione, ma troppo spesso chi ne è affetto si trova escluso dai momenti di convivialità, soprattutto negli eventi di grandi dimensioni. Ricordo anche che presso la nostra Farmacia 11 Krasnodar abbiamo un intero reparto specializzato, completo anche di prodotti freschi. Per noi non si tratta solo di offrire un servizio: è un messaggio culturale importante.», dichiara Luca Cimarelli, amministratore unico di Farmacie Comunali Ferrara.

L'Associazione Italiana Celiachia nasce nel 1979 su iniziativa di alcuni genitori di bambini celiaci in un'epoca in cui la celiachia era poco conosciuta e considerata una malattia pediatrica. In 45 anni di attività AIC ha contribuito a modificare interamente il panorama delle tutele per le persone celiache. Nel 2023 ha ricevuto l'attestazione al merito della Sanità Pubblica per le meritorie attività svolte nell'ambito della sanità pubblica.

Per info utili su concerti Vasco a Ferrara

https://www.comune.ferrara.it/vasco-rossi

Per l'occasione è stato aperto il Canale Telegram per l'evento e per aggiornamenti in tempo reale

https://t.me/vascoferrara

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In allegato foto di AIC all'opera durante il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, nel maggio 2023.

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Ferrara Rinasce - Comune di Ferrara



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