CONCERTI VASCO ROSSI: LE GUARDIE ZOOFILE ENPA IN CAMPO PER LA TUTELA DELLA FAUNA DEL PARCO URBANO

SETTE VOLONTARI PRESIDIERANNO L'AREA DEL PARCO BASSANI DALL'1 AL 6 GIUGNO PER PROTEGGERE GLI ANIMALI SELVATICI E SENSIBILIZZARE IL PUBBLICO SUL RISPETTO DELL'AMBIENTE. ADOTTATE MISURE SPECIFICHE PER RIDURRE IL DISTURBO ALLA FAUNA, COME GIÀ SPERIMENTATO NEL CONCERTO DI BRUCE SPRINGSTEEN DEL 2023

Ferrara, 31 maggio 2026 - Il Parco Urbano "Giorgio Bassani" non ospita solo i 120 mila spettatori attesi per i concerti di Vasco Rossi del 5 e 6 giugno: è anche l'habitat di numerose specie di fauna selvatica. Per garantirne la tutela durante l'evento, le Guardie Zoofile ENPA di Ferrara saranno presenti con un servizio di presidio dedicato.

Il rumore e l'afflusso di decine di migliaia di persone potrebbero spingere gli animali a spostarsi verso l'area del concerto. I volontari, qualora ciò dovesse accadere, saranno pronti a intervenire per recuperarli in sicurezza e rilasciarli in zone protette, lontane dalla calca. Particolare attenzione sarà riservata ai laghetti del parco: le reti perimetrali verranno monitorate costantemente per liberare eventuali animali rimasti intrappolati.

Il presidio non si limiterà alle giornate dei concerti. Dall'1 al 4 giugno i volontari effettueranno giri di monitoraggio nella zona per verificare la presenza e i movimenti della fauna, intervenendo dove necessario per spostare gli animali in aree più sicure prima dell'arrivo del pubblico. Il 5 e 6 giugno un primo giro di controllo è previsto intorno alle ore 15:00, prima dell'apertura dello show.

Per ridurre al minimo il disturbo alla fauna selvatica sono state adottate misure specifiche già sperimentate in occasione del concerto di Bruce Springsteen a Ferrara nel 2023: le reti perimetrali dei laghetti sono prive di barriere nella parte inferiore per consentire il passaggio dei quadrupedi, e sotto i generatori sono stati posizionati materassini per ridurre le vibrazioni trasmesse al terreno.

Particolare attenzione anche alla sensibilizzazione ambientale nei confronti del pubblico. I volontari interverranno in caso di abbandono di rifiuti per promuovere comportamenti corretti e contribuire alla tutela dell'ambiente del parco.

Il servizio sarà garantito da sette volontari delle Guardie Zoofile ENPA Ferrara, di cui tre abilitati all'utilizzo del defibrillatore (DAE) per un eventuale primo intervento, a integrazione del dispositivo sanitario presente nell'area evento. All'interno del parco sarà posizionata una vettura istituzionale dotata di fari, gabbie, retini e attrezzatura per la cattura e il trasporto degli animali. La sede ENPA di via Chiarioni a Pontelagoscuro sarà a disposizione come rifugio temporaneo qualora fosse necessario ricoverare animali in difficoltà.

Tutte le informazioni sui concerti di Ferrara sono disponibili su www.comune.ferrara.it/vasco-rossi e sul canale Telegram t.me/vascoferrara.





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