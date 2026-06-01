CONCERTI VASCO ROSSI, SONO ARRIVATI I PRIMI FAN IN CITTÀ IN ATTESA DELL'EVENTO. "SONO ANNI CHE GIRIAMO L'ITALIA: QUI A FERRARA ABBIAMO TROVATO L'ORGANIZZAZIONE MIGLIORE"

Ferrara, 31 maggio 2026 - I fan di Vasco Rossi - una "grande famiglia", come loro stessi si definiscono - sono già arrivati a Ferrara in attesa dei concerti del 5 e 6 giugno. L'area verde in via Canapa, a fianco dei Tre Campi, è diventata la loro base, dove campeggeranno in questi giorni.

La gran parte è arrivata subito dopo la "data zero" di Rimini, già stamattina nelle prime ore del giorno. Un totale stimato di un centinaio di fan. Armati di tende e materassini, sono pronti a vivere questa nuova avventura per Vasco.

Due dei primi "campeggiatori" sono arrivati già il 27 maggio; hanno 33 e 35 anni, da Milano e da Frosinone. Sono diventati amici conoscendosi proprio ai concerti di Vasco. Seguono i tour del rocker di Zocca dal 2007. Altri si sono aggiunti oggi alle prime ore del giorno. Vengono da tutta Italia.

Riguardo l'accoglienza ferrarese, i fan hanno sottolineato di non aver mai visto nulla di simile in tutta Italia, lodando i servizi messi a disposizione, come i servizi igienici, cassonetti e luci a disposizione, in attesa di vivere la magia del concerto di Ferrara. L'organizzazione comunale, infatti, ha messo a disposizione un'area attrezzata. Nei prossimi giorni arriverà anche un food truck dedicato.

La loro dedizione è tale che prendono fino a cinque settimane di ferie all'anno per seguire l'artista per tutto il tour. C'è chi ci ha rimesso una convivenza, racconta, ma la passione per Vasco non conosce limiti. E, assicurano alcuni, alla fine si spende quanto una vacanza di lusso. Ma il divertimento non ha prezzo.

Tutti concordano: non si può descrivere a parole la ragione del "perché lo fanno", bisognerebbe viverla. Ma è un'esperienza unica, che si vive appieno, giorno dopo giorno. Anche a Ferrara, dopo la prima data, usciranno dal concerto del 5 giugno per mettersi subito in coda per il secondo, il 6 giugno. E così per tutte le date del tour. "È una sensazione indescrivibile, quello che possiamo dire è che quando torni a casa, dopo settimane in giro per l'Italia, piangi dall'emozione", dicono.

Subito dopo la doppia data ferrarese, ripartiranno per la prossima tappa di Olbia.

Tutte le informazioni sui concerti di Ferrara sono disponibili su www.comune.ferrara.it/vasco-rossi e sul canale Telegram t.me/vascoferrara.

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In allegato foto delle tende dei primi campeggiatori arrivati e foto dell'area attrezzata messa a disposizione per l'occasione.

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Ferrara Rinasce - Comune di Ferrara

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