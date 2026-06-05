FERRARA E FRAZIONI: GLI EVENTI DEL WEEKEND DAL 5 AL 7 GIUGNO

Ferrara, 5 giugno 2026 - Ferrara si prepara a vivere un fine settimana destinato a entrare nella storia. Dopo quasi quarant'anni di attesa, Vasco Rossi torna in città il 5 e il 6 giugno con le prime due date del suo nuovo tour, trasformando il Parco Urbano nel cuore pulsante della musica italiana.

Ma non sarà l'unico protagonista: tra festival all'aperto, rievocazioni storiche, cinema sotto le stelle, concerti, mostre e appuntamenti culturali, tra cui la grande mostra al Palazzo dei Diamanti dedicata a Andy Warhol e visitabile fino al 19 luglio, la città offre un programma ricco di emozioni per ogni età e interesse.

Eventi speciali

VASCO A FERRARA! Il capoluogo estense ospiterà due concerti del cantante e musicista di Zocca il 5 e 6 giugno 2026 al Parco Urbano: saranno i primi due appuntamenti del tour. Vasco Rossi manca a Ferrara da quasi quarant'anni. Era il 1987 quando "C'è chi dice no tour" fece tappa in città. Ora vi farà finalmente ritorno. In occasione dei concerti di Vasco Rossi del 5 e 6 giugno a Ferrara, Palazzo dei Diamanti offre ai possessori del biglietto una tariffa ridotta di 10 euro per visitare la mostra dedicata a Andy Warhol, dall'1 al 14 giugno.

Sottomura Open Air venerdì 5 giugno, dalle 21.00 alle 02.00, "Latin Fest - La Notte Latina", un'esperienza open air tra Latin House, Moombahton, Afro Beat e grandi hit per vivere un'atmosfera unica sotto le stelle.

Il festival BONSAI, laboratorio permanente che contribuisce ai percorsi artistici offrendo nuovi momenti di confronto e condivisione col pubblico, tra residenze e ospitalità, giunge alla decima edizione. Il programma attraversa formati e linguaggi diversi: spettacoli brevi e lunghi, creazioni site specific, lavori in anteprima, debutti, work in progress. Accanto a questi, trovano spazio micro rassegne selezionate attraverso la Chiamata OFFline e nuove proposte nate in residenza artistica. Il programma completo, fino al 21 giugno, sul sito www.ferrara off.it.

Spettacoli, cinema, musica, conferenze

Cinema nel Parco 2026 all'Arena Parco Pareschi: venerdì 5 giugno Lo straniero, François Ozon; sabato 6 giugno: Un semplice incidente, Jafar Panahi; domenica 7 giugno: I colori del tempo, Cédric Klapisch.

Sabato 5 e domenica al 6 giugno 2026, dalle 10:30 alle 18:00, presso il Chiostro di San Paolo si svolge I Popoli Antichi Raccontano, un evento immersivo dedicato alla storia e alla rievocazione delle antiche civiltà, dalla preistoria fino al Rinascimento. Il pubblico può assistere a dimostrazioni di mestieri antichi, laboratori interattivi, archeocucina e ricostruzioni storiche, in un percorso esperienziale pensato per tutte le età.

Un Fiume di Musica 2026 - Festival della solidarietà, rassegna giunta all'undicesima edizione. Dal 1° giugno al 16 luglio il Molo Wunderkammer ospiterà una serie di appuntamenti serali che trasformeranno l'area in un punto d'incontro culturale e musicale, contribuendo alla valorizzazione del territorio fluviale.

Venerdì 5 giugno alle 17:00 nella Loggia degli Aranci della Palazzina Marfisa d'Este, evento pubblico e gratuito all'insegna della storia dal titolo Palazzina Marfisa d'Este ed altre meraviglie. Gli storici dell'arte Menegatti e Scafuri, con l'ausilio di immagini rare e suggestive, analizzeranno le vicende della palazzina cinquecentesca che fu la dimora di Marfisa d'Este e i luoghi adiacenti, con particolare riferimento a fatti curiosi o inediti, evocando figure straordinarie come Bassani e Antonioni, inserendo poi gli aspetti artistici in un quadro più ampio della pittura ferrarese del XVI secolo.

Sport

Sabato 6 e domenica 7 giugno Finali del 42°Torneo Paolo Mazza, organizzate da Ars et Labor SSD ARL.

Sabato 6 e domenica 7 giugno presso il Palasport si terranno le Finali scudetto campionato di serie A e M14 di Tchoukball. Organizzatore: Ferrara Tchoukball ASD.

Domenica 7 giugno Bygo Day, una giornata intera dedicata alla bici, alla città e a chi la vive. Il ByGo Day torna nella Nuova Darsena di Ferrara con attività per tutte le età, dalla mattina alla sera.

Domenica 7 giugno dalle ore 20.45 presso la Sala Estense si terrà Progetto Donna - Wonder Woman!, lo spettacolo di danza fine anno accademico organizzato da Fantasy Fly Dance ASD.

Eventi sociali

Sabato 6 giugno dalle 9.30 alle 12.30 presso la Sala dell'Ex Refettorio San Paolo si terrà il convegno "Patologie Neuromuscolari: approccio multidisciplinare e modelli di presa in carico", promosso da Uildm Ferrara, a un anno dalla sua ricostituzione. L'evento, ad accesso libero, è aperto a cittadini e professionisti del settore sanitario, educativo e scientifico.

Domenica 7 giugno alle ore 10, partirà dalla Porta degli Angeli (Casa del Boia) "Un passo in salute", camminata promossa da A.L.I.Ce per sensibilizzare la cittadinanza sui corretti stili di vita a prevenzione dell'ictus cerebrale. La camminata sarà aperta a tutti, anche alle persone con fragilità motorie.

Tutti i sabati dalle 9.30 alle 12.30, presso la canonica di Santo Spirito in Via Resistenza 5, l'associazione Progetto Nameda promuove una piccola scuola gratuita di uncinetto, maglia e cucito aperta ai livelli principiante, intermedio ed avanzato.

Mostre e musei

Da domenica 7 giugno il MAF di San Bartolomeo in Bosco ospita la mostra fotografica Stanze di tregua, curata dal fotografo Nicola Maccagnani. L'esposizione propone un percorso di ricostruzione storica dedicato alla vita quotidiana durante la Seconda guerra mondiale, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e l'occupazione tedesca dell'Italia (fino al 20 settembre).

Al Palazzo dei Diamanti, è visitabile la mostra Andy Warhol. Ladies and Gentlemen, dedicata al maestro della pop art Andy Warhol. L'esposizione presenta oltre 150 opere tra dipinti, serigrafie, disegni e Polaroid, ripercorrendo uno dei momenti più innovativi della sua ritrattistica (fino al 19 luglio). Le visite guidate per singoli visitatori verranno organizzate, con prenotazione obbligatoria, tutti i sabati alle 17.10 e tutte le domeniche e festivi alle 15.30.

La mostra fotografica VASCO! VASCO! VASCO! firmata da Guido Harari è visitabile negli spazi della Rotonda Foschini. La mostra rappresenta un viaggio potente e intimo nell'universo di Vasco Rossi, attraverso lo sguardo di uno dei più grandi fotografi della musica contemporanea. Le immagini esposte raccontano oltre vent'anni di incontri tra Harari e il rocker di Zocca, restituendo non solo l'icona, ma anche l'uomo, colto tra palco e quotidianità, tra energia pura e momenti sospesi (fino al 30 giugno).

Ultimo weekend per visitare allo Spazio Antonioni la mostra Professione: Reporter, con esposizione della scultura Michelangelo Antonioni's Head di Craig Redman che celebra, a 50 anni dalla sua uscita, uno dei massimi capolavori del grande regista con una selezione di fotografie di scena e di set.

Al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS) va in scena la mostra Viaggio in Italia. Alla scoperta del patrimonio culturale ebraico. L'esposizione, curata da Valeria Rainoldi e Sharon Reichel, mette a confronto due importanti raccolte fotografiche d'epoca (1927-1940) per riflettere sul ruolo del patrimonio ebraico nella storia, nell'urbanistica e nella memoria italiana (fino al 14 giugno). Visite guidate a partenza fissa, ogni sabato e domenica alle 11.30, comprese nel prezzo del biglietto di ingresso.

L'Art Gallery dell'Hotel Annunziata, per tutto il mese di maggio ospita la mostra personale "Geometrie dell'assoluto" di Domenico Fatigati, con una selezione di opere che esplorano il rigore della forma e la poetica dello spazio. Le sue opere sono luoghi mentali in equilibrio, dove la geometria cessa di essere calcolo per farsi emozione pura e silenzio visivo. Proiezioni digitali alle ore 8:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20 e 22:20 (fino al 28 giugno).

Vecchi amici. Grandi alberi a Ferrara, è la mostra fotografica di Dario Berveglieri esposta al Giardino di Casa Ariosto che racconta gli alberi del territorio come "compagni verdi", intrecciati alla quotidianità dei luoghi e delle persone che li abitano. Foglie, radici, tronchi e profili delle piante sono esplorati con lo stupore e la curiosità di chi si trova al cospetto di un mondo complesso e meraviglioso (prorogata fino al 28 giugno).

La mostra Le muse astrologiche di Maurizio Bonora, ospitata nel giardino di Palazzo Schifanoia, presenta sculture ispirate all'astrologia e alla letteratura, realizzate dall'artista ferrarese (prorogata fino al 28 giugno).

Casa Ariosto ospita Impronte da Schifanoia a Casa Ariosto, che presenta venti opere del pittore ferrarese Riccardo Mayr, nate dal dialogo con la decorazione del Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia (fino al 28 giugno).

Al Castello Estense è visitabile la retrospettiva su Gianfranco Goberti, che ripercorre oltre cinquant'anni di ricerca artistica. L'artista elabora, dalla fine degli anni Sessanta, un originale optical figurativo in dipinti con specchi e poltrone a righe, con i quali indaga in particolare i temi del rapporto tra realtà e immagine e della percezione visiva (fino al 29 giugno).

Mercati

Ogni prima domenica del mese e sabato antecedente il mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato colora le bellissime piazze del centro di Ferrara con la Fiera di Cose d'altri tempi che propone oggetti d'epoca e da collezione e la Fiera dell'artigianato, con circa 30 artisti che propongono propri manufatti di pregio e opere d'arte e dell'ingegno.

EVENTI NELLE FRAZIONI

Secondo fine settimana di "Ponte in Festa", a Pontelagoscuro. Tutte le sere fino al 21 giugno ristorante aperto dalle 19.30 e dalle 21 in piazza Buozzi tanta musica e intrattenimento.

Montalbano si anima con "Festa a Montalbano". Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno stand gastronomico con piatti tipici presso il campo sportivo.

Foto qui https://drive.google.com/drive/folders/1c9KYjIMN1Qfjt5RkOjde7mSXT6RKg4dd?usp=sharing

(Ferrara Rinasce)

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