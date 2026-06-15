"LE BAMBINE" IN SALA: PROIEZIONE SPECIALE A FERRARA. IL FILM, CHE ERA STATO IN PARTE GIRATO NELLA CITTÀ ESTENSE, ARRIVA AL CINEMA APOLLO CON LE REGISTE VALENTINA E NICOLE BERTANI

Ferrara, 15 giugno 2026 - Arriva a Ferrara la proiezione speciale del film "Le bambine", opera prima delle registe Valentina e Nicole Bertani, in programma mercoledì 17 giugno 2026 alle 21:00 al Cinema Apollo di Ferrara. Le registe saranno presenti alla serata per incontrare il pubblico.

Il film giunge in sala dopo un percorso festivaliero di grande rilievo: "Le bambine" ha infatti preso parte al 78° Locarno Film Festival 2025 - unico film italiano in concorso - dove ha ricevuto la Menzione Speciale della Giuria Giovani. Ha inoltre conquistato il Premio Giometti al Bellaria Film Festival.

"Le bambine" ha un legame con Ferrara: parte delle riprese, infatti, si è svolta in città, sia nel centro storico che in zone più periferiche, grazie alla sinergia tra la produzione, Emilia-Romagna Film Commission e il Comune di Ferrara. Nella troupe hanno collaborato anche due professioniste ferraresi: Ilaria Battistella, location manager per l'Emilia-Romagna, e la musicista Sara Ardizzoni, che ha contribuito ad alcune tracce della colonna sonora.

"Stiamo operando con convinzione e sinergia per sostenere iniziative culturali legate al cinema a livello nazionale ed internazionale, creando così nuove opportunità per promuovere Ferrara come set ideale per le produzioni italiane ed estere e per fare emergere nuovi talenti. Ferrara, storicamente legata al cinema, è parte integrante di questa storia e potrà essere riscoperta da un pubblico sempre più ampio", ha detto Alan Fabbri, sindaco di Ferrara.

"Ringrazio Valentina e Nicole Bertani per aver scelto la nostra città, per aver ritrovato nelle sue atmosfere più underground e meno usuali le caratteristiche che hanno ispirato la vera storia raccontata, caratterizzata dal suo sguardo nuovo capace di farci entrare nella visione delle giovani protagoniste", ha sottolineato Matteo Fornasini, assessore al Turismo del Comune di Ferrara.

Ambientato nel 1997, il film racconta la storia di Linda, 8 anni, e del suo incontro con due coetanee, le sorelle Azzurra e Marta. Un'estate in cui le regole degli adulti si rivelano fragili e i bambini imparano a vedere il mondo per quello che è davvero: un viaggio tra crescita, mistero e nuova consapevolezza.

"Le bambine" è prodotto da Emma Film Srl in collaborazione con Adler Entertainment, Cinédokkè e Manny Film, con il sostegno di MIC - Ministero della Cultura, RAI Cinema, Regione Emilia-Romagna (attraverso Emilia-Romagna Film Commission), Veneto Film Commission, Film Commission Torino Piemonte e Lombardia Film Commission. Il film è distribuito da Adler Entertainment. Il Comune di Ferrara ha patrocinato le riprese.

(Ferrara Rinasce)

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