Il Comune di Ferrara aderisce al progetto "Common Ground - seconda edizione" contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato

La Giunta comunale ha approvato l'adesione del Comune di Ferrara al progetto FAMI PROG-1194 "COMMON GROUND - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime", promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

Il progetto, coordinato dalla Regione Piemonte e realizzato in partenariato con le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto, mira a prevenire e contrastare fenomeni di sfruttamento lavorativo, lavoro sommerso, caporalato e altre forme di distorsione del mercato del lavoro, promuovendo condizioni di lavoro dignitose, sicure e regolari in tutti i settori produttivi.

Con la deliberazione approvata dalla Giunta in data odierna, il Comune di Ferrara entra ufficialmente nella rete dei soggetti attuatori regionali del progetto, in continuità con il sistema territoriale "Oltre la Strada", dedicato alla protezione, assistenza e inclusione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento.

Il progetto "Common Ground" si rivolge in particolare ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale che siano vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, oltre che agli operatori pubblici e privati coinvolti nelle attività di emersione, prevenzione, presa in carico e tutela.

La Regione Emilia-Romagna dispone di un budget di oltre 3 milioni di euro nell'ambito del finanziamento complessivo nazionale pari a 15 milioni di euro. Le attività progettuali avranno una durata di 30 mesi a partire dall'avvio ufficiale, comunicato il 30 aprile 2026.

Con l'approvazione dell'atto, il Comune di Ferrara autorizza l'Assessore alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità Angela Travagli alla sottoscrizione dell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 15 della Legge 241/1990 e finalizzato all'attuazione delle attività progettuali sul territorio.

"L'adesione al progetto Common Ground - sottolinea l'assessore comunale Angela Travagli - rafforza l'impegno del Comune di Ferrara nella tutela dei diritti delle persone più vulnerabili e nel contrasto allo sfruttamento lavorativo, attraverso un'azione integrata con istituzioni, enti territoriali e servizi specializzati".

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara)

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