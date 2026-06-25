FERRARA E FRAZIONI: GLI EVENTI DEL WEEKEND DAL 26 AL 28 GIUGNO 2026

FERRARA E FRAZIONI: GLI EVENTI DEL WEEKEND DAL 26 AL 28 GIUGNO

Ferrara, 25 giugno 2026 - Questo fine settimana il Ferrara Summer Festival continua ad animare Piazza Ariostea con un appuntamento gratuito e con registrazione obbligatoria dedicato alla cultura pop e all'intrattenimento dal vivo "La notte dei format". Ultimo weekend della rassegna Sinfonie in Giardino, tra jazz e grandi classici. Il Solito Festival con musica e stand up comedy, il cinema all'aperto al Parco Pareschi completano l'offerta musicale e di spettacolo.

Questo fine settimana, inoltre, sarà l'ultima occasione per visitare le seguenti mostre: all'Art Gallery dell'Hotel Annunziata ospita la mostra personale "Geometrie dell'assoluto" di Domenico Fatigati; Vecchi amici. Grandi alberi a Ferrara, mostra fotografica di Dario Berveglieri esposta al Giardino di Casa Ariosto; Le muse astrologiche di Maurizio Bonora, ospitata nel giardino di Palazzo Schifanoia; Impronte da Schifanoia a Casa Ariosto che presenta venti opere del pittore ferrarese Riccardo Mayr; al Castello Estense la retrospettiva su Gianfranco Goberti e la mostra fotografica VASCO! VASCO! VASCO! firmata da Guido Harari è visitabile negli spazi della Rotonda Foschini.

Eventi speciali

Il Ferrara Summer Festival è una rassegna musicale e culturale che trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto ospitando concerti di artisti nazionali e internazionali, cabaret e spettacoli dal vivo. Venerdì 26 giugno, dalle 20.00 alle 2.00 "La notte dei format". con i format più iconici della cultura pop. Ingresso gratuito con registrazione.

Ancora musica al parco Giordano Bruno, con il terzo e ultimo fine settimana di Sinfonie in Giardino, con eventi dedicati al jazz e a Beethoven. Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno dalle ore 21 tre serate di buona musica in un contesto magico, nella rassegna promossa dal Comune di Ferrara con la Regione Emilia-Romagna, Teatro Comunale, Ferrara Musica e Conservatorio Frescobaldi. Accesso libero e gratuito.

Spettacoli, cinema, musica, conferenze

Il solito Festival 2026: musica dal vivo, stand up comedy e tanto altro nel nuovo Polo della creatività in Viale Alfonso I D'Este. Venerdì 26 giugno alle 21.15 stand up Comedy Ivano Bisi con BBQ, alle 22.30 Concerto di Olivia Santimone. Sabato 27 giugno alle 21.15 stand up Comedy Martina Catuzzi Live, alle 22.30 Concerto dei Bank of Hopes, domenica 28 giugno, dalle ore 21.00, concerti di Sputnik/ Dark Rainbow /Artemide.

Cinema nel Parco 2026 all'Arena Parco Pareschi: venerdì 26 giugno ...che Dio perdona a tutti di Pif; sabato 27 giugno Arrapaho di Ciro Ippolito - restauro - ospite al Parco Ciro Ippolito; domenica 28 giugno Le città di pianura di Francesco Sossai - ospiti al Parco Pierpaolo Capovilla e Krano.

Sport

Venerdì 26 giugno Viconovo Run Night -9^ edizione, manifestazione podistica serale organizzata da Pro Loco Viconovo APS in collaborazione con AVIS comunale e provinciale e UISP Comitato Atletica Leggera di Ferrara che prevede una camminata ludico-motoria e una gara competitiva. Il ritrovo è previsto alle ore 20.00 presso il piazzale della chiesa di Viconovo in via Bertolda 11.

Domenica 28 giugno 3° ritrovo Centro Sociale di via Canapa, manifestazione cicloturistica organizzata da ASD Cicloclub Estense con partenza alle ore 07.30 dal Centro Sociale di via Canapa, 1.

Eventi sociali

Venerdì 26 giugno alle ore 20.00 presso il ristorante Sinfonia del gusto (via Bologna, 453 D/E) si terrà la cena di beneficenza in favore della Fondazione Ado di Ferrara. Le offerte raccolte nell'ambito della serata saranno destinate alle attività di assistenza ai malati oncologici e alle loro famiglie promossa dall'associazione.

Mostre e musei

Prorogate fino al 27 settembre le mostre "Le muse astrologiche di Maurizio Bonora", ospitata nel giardino di Palazzo Schifanoia e "Impronte da Schifanoia a Casa Ariosto" che presenta venti opere del pittore ferrarese Riccardo Mayr; fino al 24 agosto la retrospettiva su Gianfranco Goberti al Castello Estense.

Ultimo weekend per visitare le seguenti mostre: all'Art Gallery dell'Hotel Annunziata ospita la mostra personale "Geometrie dell'assoluto" di Domenico Fatigati; "Vecchi amici. Grandi alberi a Ferrara", mostra fotografica di Dario Berveglieri esposta al Giardino di Casa Ariosto e la mostra fotografica "VASCO! VASCO! VASCO!" firmata da Guido Harari è visitabile negli spazi della Rotonda Foschini.

Al Palazzo dei Diamanti, è visitabile la mostra Andy Warhol. Ladies and Gentlemen, dedicata al maestro della pop art Andy Warhol. L'esposizione presenta oltre 150 opere tra dipinti, serigrafie, disegni e Polaroid, ripercorrendo uno dei momenti più innovativi della sua ritrattistica. Le visite guidate per singoli visitatori verranno organizzate, con prenotazione obbligatoria, tutti i sabati alle 17.10 e tutte le domeniche e festivi alle 15.30 (fino al 19 luglio).

Ngarrpiya Dreaming - Il sogno dell'Octopus è la mostra personale dell'artista ferrarese Valentina Rizzo, allestita presso il Museo Archeologico Nazionale. Attraverso grandi tele, pigmenti naturali e installazioni materiche, l'esposizione racconta un viaggio artistico e spirituale ispirato a oltre cinque anni di ricerca tra Australia e Nuova Zelanda, esplorando temi come il rapporto con la natura, la memoria e le culture indigene. Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 17.00 (fino al 31 agosto).

Il MAF di San Bartolomeo in Bosco ospita la mostra fotografica Stanze di tregua, curata dal fotografo Nicola Maccagnani. L'esposizione propone un percorso di ricostruzione storica dedicato alla vita quotidiana durante la Seconda guerra mondiale, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e l'occupazione tedesca dell'Italia (fino al 20 settembre).

Il Monte Analogo. Michelangelo Antonioni e Luigi Ghirri è la mostra ospitata presso lo Spazio Antonioni che mette in dialogo le opere di Michelangelo Antonioni e Luigi Ghirri attraverso il tema della montagna come metafora della ricerca, dello sguardo e dell'immaginazione. Un percorso tra fotografia, arte e cinema, evidenziando le affinità poetiche tra due grandi protagonisti della cultura italiana del Novecento (fino al 1° novembre).

EVENTI NELLE FRAZIONI

Venerdì 26 giugno a Montalbano, presso il Centro Sociale La Scuola di via Bologna, 1054, dalle 15.30 alle 22.30 avrà luogo il secondo appuntamento di "Vivi le Frazioni", promosso dal Gad Città di Ferrara nell'ambito del bando comunale "Frazioni per tutti". Per tutto il pomeriggio animazione, truccabimbi, laboratori, spettacoli di danza e burattini. Ingresso libero

Rush finale in piazza Berlinguer a San Martino della 5a edizione del Sanma Beer Fest, venerdì 26 e sabato 27 giugno con le ultime due serate della rassegna. Stand gastronomici e tanto intrattenimento in piazza.

Sabato 27 giugno alle 18 (orario nuovo a causa caldo) a Marrara si svolgerà "Giochi Senza Frontiere", nell'area della parrocchia di San Giacomo Maggiore.

Foto qui

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(Ferrara Rinasce)

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