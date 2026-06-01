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venerdì, 26 giugno 2026.

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Allerta protezione civile

PROTEZIONE CIVILE - ALLERTA ARANCIONE PER TEMPERATURE ESTREME N. 66/2026

ALLERTA ARANCIONE PER TEMPERATURE ESTREME N. 66/2026

26-06-2026 / Allerta protezione civile

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso l’Allerta n. 66/2026

Livello di criticità  ARANCIONE  per temperature massime elevate intorno a 38/39°C, dalle ore  00:00 del giorno 27/6/2026 alle ore 00:00 del  giorno 28/6/2026, nel territorio ferrarese.     

  

Gli avvisi e le allerta dell'Agenzia di Protezione Civile dell'Emilia Romagna

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