PROTEZIONE CIVILE - ALLERTA ARANCIONE PER TEMPERATURE ESTREME N. 66/2026
ALLERTA ARANCIONE PER TEMPERATURE ESTREME N. 66/2026
26-06-2026 / Allerta protezione civile
L’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso l’Allerta n. 66/2026
Livello di criticità ARANCIONE per temperature massime elevate intorno a 38/39°C, dalle ore 00:00 del giorno 27/6/2026 alle ore 00:00 del giorno 28/6/2026, nel territorio ferrarese.
Gli avvisi e le allerta dell'Agenzia di Protezione Civile dell'Emilia Romagna
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