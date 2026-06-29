Giovedì 2 luglio 2026 al MAF parte la rassegna "Cinema in erba" vincitrice del Bando frazioni 2026

L'iniziativa "CINEMA IN ERBA - Radici popolari, visioni globali: rassegna itinerante di cortometraggi tra sapienza rurale e arte della sostenibilità" prende il via giovedì 2 luglio 2026. Sarà la prima di tre serate di proiezione di 12 cortometraggi provenienti da un'accurata selezione del Ferrara Film Corto Festival "Ambiente è Musica"- giunto alla IX edizione -, intercalate da confronti e incontri con le realtà locali a tema acqua, alberi e musica, al fine di facilitare l'accesso a contenuti cinematografici di alta qualità e respiro internazionale anche a livello locale. Una rassegna estiva che porta il cinema d'autore nelle frazioni, presso il parco del Mondo Agricolo Ferrarese (MAF), in Via Imperiale, 263, a San Bartolomeo In Bosco.

Il progetto è realizzato da Ferrara Film Corto APS in collaborazione e partnership con il MAF Mondo Agricolo Ferrarese, grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Ferrara, nell'ambito del progetto "Frazioni per tutti" 2026.

Programma giovedì 2 luglio 2026 alle 20:30 (tema acqua):

Ceux qui répondent à l'écho (Canada, 19'32') di Alexis Cousineau, Charlotte Gagnon

Un'opera digitale sperimentale. Sui testi del poeta Gabriel Jobidon, cantati dal soprano Charlotte Gagnon e musicati dal compositore Laurence Jobidon, sono sovrapposte le immagini delle performance nella natura di Alexis Cousineau. Il video è un saggio esplorativo sul rapporto tra l'uomo/il corpo e la natura.

Il custode del lago (Italia, 15') regia Simone Bressello

Antonio ha dedicato la sua vita al Lago di Fimon, un luogo che lo ha accolto fin dall'infanzia e che ora protegge con amore e devozione. Il documentario racconta la storia del suo profondo legame con l'acqua, che per lui è un rifugio, una confidente e una testimone del passare del tempo.

Marcus & Mathias (Italia, 20') di Maurizio Dall'Acqua

Marcus e Mathias, fratelli orfani di 9 e 7 anni, costruiscono un rifugio sull'argine di un fiume. In quel luogo si promettono di stare insieme per sempre. Gli anni passano. Mathias ha 27 anni e lavora in un centro di accoglienza. Marcus ne ha 29, dovrebbe essere ricoverato in ospedale, per una grave malattia, ma quel giorno decide di interrompere, costringendo Mathias ad andare a parlare col medico in clinica. Mathias lo ritrova al rifugio, con l'idea di restare a vivere lì e non proseguire le cure.

Le proiezioni saranno intercalate da confronti a tema acqua, a cura di Corrado Pocaterra (già presidente del Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno) volontario MAF

Le altre giornate di proiezione saranno giovedì 30 luglio 2026 alle 20:30 e giovedì 3 settembre 2026 alle 20:30 (seguiranno comunicazioni).

FERRARA FILM CORTO APS

Ferrara, legata a una ricca tradizione cinematografica grazie a maestri come Michelangelo Antonioni e Florestano Vancini, custodisce un'eredità culturale che oggi rivive in Ferrara Film Corto APS. Attiva dal 2015, l'associazione promuove il cortometraggio come linguaggio artistico, educativo e sociale, organizzando attività formative, incontri e progetti rivolti soprattutto alle nuove generazioni. Attraverso la sinergia tra scuole, università e professionisti del settore, l'iniziativa stimola il pensiero critico su grandi temi contemporanei quali l'ambiente, la sostenibilità e le trasformazioni sociali, trovando il suo fulcro nel Ferrara Film Corto Festival "Ambiente è Musica".

In caso di maltempo, l'evento sarà tenuto nella sala del MAF; in tale eventualità contattare per informazioni Caterina Scaramagli 3396585631.

Ingresso libero, gradita la prenotazione al numero indicato.

(Comunicazione a cura di Ferrara Film Corto Festival)

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: