"A Broadway Experience", viaggio nel modo del musical giovedi 2 luglio 2026 alle 21:15 a Musijam

Giovedi 2 luglio alle ore 21:15 "A Broadway Experience" a Musijam (Centro Slavich, viale Alfonso d'Este, 13, Ferrara). Un altro appuntamento di rilievo per il progetto ABitare...Visioni di Futuro, strategie ATUSS Look Up del Comune di Ferrara, che vede Musijam aps capofila di un team di associazioni, Fondazione Imoletta, Esercizio Vita, Ultimo Baluardo e il Nodo Aps.

"A Broadway Experience", un viaggio musicale nel mondo del Musical Americano e Londinese. Un'invocazione alla vita, ai suoi malintesi, alle sue mille sfumature, ai giochi identitari. Tutta musica! Un dialogo potente tra musica e spettatori. Un tempo dove creare da subito un clima collettivo per volare via anche solo per un attimo. Una band potente, precisa e incisiva dei giovani musicisti di Musijam, Giovanni Pederzini al basso, Stefano Guarisco alla Batteria, Stefano Raimondi alle tastiere, Davide Candini al pianoforte, condotti dalla voce di Marco Vinicio Ferrazzi.

A completare il cast cinque allieve di Marco come BAcking Vocals: Irene Rosso, Gloria Cuoghi, Chiara Bazzi, Chiara Ferroni e Claudia Cagnoni.

Uno spettacolo che nasce dall'amicizia di Davide e Marco che condividono la profonda passione per il musical e con grande amore e rispetto hanno cominciato a ruminare i brani e tra momenti di ironia, di provocazione, hanno iniziato a cercare il cambiamento e a dare un'impronta personale alle parole, ai suoni. Non grandi trasformazioni, grandi gesti, ma piccole sovversive variazioni e azioni per dare nuovi sensi. La creatività e la curiosità sono strumenti ideali per immaginare il futuro e lasciare spazio ai sogni. I sogni sono una spinta a vivere meglio, a trovare posti psichici-reali-interiori, con obiettivi che possono sembrare un pò utopistici ma che come ci suggerisce il sentiero tracciato dalla selezione dei brani che compongono il repertorio di questo puzzle, è fondamentale mai smettere di perseguirli. Send in the clowns, Hamilton, Seasons of Love, Bui Doi sono solo alcuni.

Vivere guardando al di là del presente, verso futuri possibili attraverso guizzi di creatività.

Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: 320 4878109

(Comunicazione a cura di Musijam)

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