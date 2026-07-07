Piante Tea e alberi a rischio caduta, nei talk di Interno Verde del 10 e 11 luglio 2026

La rassegna 'Questioni Spinose', promossa da Interno Verde per affrontare temi controversi inerenti la natura, si conclude questo weekend con un doppio appuntamento.

Venerdì 10 luglio 2026 alle 18:30, nell'elegante giardino di Palazzo Sinz, si spiegherà al pubblico cosa sono le piante Tea, a cui anche la ricerca italiana si sta dedicando. Le Tecnologie di Evoluzione Assistita suscitano molta curiosità, perché potrebbero creare coltivazioni più resistenti, a cui non servono i pesticidi, e sui giornali già si parla del "laboratorio del Super Prosecco". Allo stesso tempo preoccupano molte persone, che le associano agli Ogm: in Veneto il primo vitigno Tea sperimentato dall'Università di Verona è stato distrutto da ignoti pochi mesi dopo l'impianto. Ospite dell'incontro sarà Loredana Moffa, che lavora per il CREA-VE, ovvero per il Centro di Ricerca Viticoltura e Enologia.

Sabato 11 luglio 2026 alle 11:00, in un giardino privato di vicolo del Parchetto, battezzato col nome di fantasia "Piante e Arte", si terrà l'incontro intitolato ironicamente "Non buttiamoci giù", dedicato alla gestione delle alberature in un momento storico, come quello attuale, segnato dal cambiamento climatico. Bombe d'acqua e vento forte sono diventati più frequenti e spesso anche le famiglie più attente all'ambiente si chiedono cosa fare, davanti al pericolo che rami e fusti anche importanti possano spezzarsi o cadere. Interverranno su questo difficile argomento due arboricoltori di chiara fama, specializzati nella cura di esemplari monumentali: Piergiorgio Barbieri, noto come il Barone Rampante e Giovanni Morelli, di Progetto Verde Ar.Es.

La rassegna Questioni Spinose è stata definita e organizzata insieme a un gruppo di lavoro composto da giovani under30, creato grazie al progetto Interno Verde Mag Live, sostenuto dal Comune di Ferrara e dalla Regione Emilia-Romagna tramite i Fondi Geco 14. «Vogliamo valorizzare in una dimensione dal vivo, in presenza, la bella esperienza della redazione digitale di Interno Verde Mag, la rivista online che abbiamo lanciato nel 2024», conclude Gemmo, «per questo ogni intervista verrà trasformata dai ragazzi e dalle ragazze in un articolo web».

L'iniziativa è gratuita ma su prenotazione, da effettuare al sito www.internoverde.it.

(Comunicazione a cura di Interno Verde)

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