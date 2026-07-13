VIABILITA' - Da martedì 14 luglio 2026 chiusa la corsia di marcia in direzione di via Gramicia e senso unico in direzione di via Canapa/Porta Catena, fino al termine dei lavori
In via Bacchelli modifiche alla viabilità per interventi urgenti di ripristino di una condotta idrica a cura di Hera
13-07-2026 / In evidenza
A causa di una voragine che nella giornata di oggi, 13 luglio 2026, si è originata sulla carreggiata di via Bacchelli, a Ferrara, per un guasto importante alla condotta idrica presente, è stato predisposto il senso unico alternato regolato da impianto semaforico negli ultimi 50 metri della stessa via Bacchelli in prossimità della rotatoria con via Gramicia.
Nella mattinata del 14 luglio 2026, per consentire i lavori di ripristino della condotta idrica a cura di Hera, sarà necessario chiudere la corsia di via Bacchelli con direzione verso via Gramicia, a partire dalla rotatoria con via Porta Catena/via Canapa fino alla rotatoria con via Gramicia.
Il transito veicolare sarà quindi garantito solo nella direzione opposta (da via Gramicia verso via Canapa).
I veicoli leggeri provenienti da via Canapa/via Porta Catena potranno utilizzare il centro cittadino per raggiungere la zona est della città oppure la via Lavezzola.
I veicoli in uscita da via Azzo Novello sulla via Bacchelli saranno indirizzati verso via Canapa.
Il transito veicolare dei mezzi aventi massa a piano carico superiore alle 3,5 tonnellate e provenienti dalla zona ovest della città o dal Veneto dovranno utilizzare il raccordo autostradale per raggiungere la zona est della città, utilizzando il percorso comprendente le vie: Padova-Marconi-Michelini-Primo Levi-tangenziale Ovest.
Le modifiche alla circolazione resteranno in vigore fino al termine dei lavori.
Nell'area saranno possibili rallentamenti della circolazione.
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