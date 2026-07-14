MARRARA, VIA LIBERA AL PROGETTO DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO. APPROVATO IN GIUNTA UN INVESTIMENTO DA 60.000 EURO PER L'IMPIANTO DEI CAMPI DA BASEBALL E SOFTBALL

MARRARA, VIA LIBERA AL PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO

APPROVATO OGGI IN GIUNTA IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA: UN INVESTIMENTO DA 60.000 EURO PER RIQUALIFICARE L'IMPIANTO CHE OSPITA I CAMPI DA BASEBALL E SOFTBALL

Ferrara, 14 luglio 2026 - La Giunta comunale ha approvato oggi il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino della copertura degli spogliatoi del campo sportivo di Marrara, per un importo complessivo di 60.000 euro.

L'intervento riguarda il rifacimento della copertura, che si estende su una superficie di 356 metri quadrati, con la sostituzione delle tegole marsigliesi ormai deteriorate dal tempo e dall'usura. La struttura, a padiglione su falde inclinate con struttura in cemento armato, presenta infatti uno stato di conservazione che rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria. Da tempo, infatti, era interessata da infiltrazioni di acque piovane.

Il progetto alla struttura sita in in via Rocca 15 nella frazione ferrarese si inserisce nell'ambito del più ampio "Programma manutenzione impianti sportivi: interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative", previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, che destina complessivamente 500.000 euro alla manutenzione degli impianti sportivi cittadini. Quest'ultimo si somma ad altri interventi di riqualificazione di impianti sportivi per ulteriori 900.000 euro (Palaboschetto, centro Fabbri).

L'opera sarà finanziata attraverso la contrazione di un mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, nell'ambito del Bando "Sport Missione Comune 2026". Per questo motivo la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, così da consentire la tempestiva candidatura al finanziamento.

"Con questo intervento continuiamo il percorso di manutenzione e ammodernamento degli impianti sportivi su tutto il territorio di Ferrara, dando una risposta concreta ai bisogni e garantendo in questo caso alla comunità di Marrara una struttura sicura ed efficiente per le realtà e gli sportivi che la utilizzano ogni settimana", dichiara il sindaco Alan Fabbri.

A presentare il progetto sono stati il vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Alessandro Balboni e l'assessore allo Sport Francesco Carità, che hanno promosso congiuntamente il provvedimento.

(Ferrara Rinasce)