TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO - Presentata in Comune dall'ass. Fornasini la rassegna del Rione di S.Spirito negli ultimi due week-end di luglio "Chiostro Live 2026": sette serate di musica nel cuore di Ferrara

Sette concerti, un chiostro rinascimentale, decine di volontari al lavoro e una scelta che, dopo ventiquattro edizioni, resta immutata: l'ingresso ai concerti sarà ancora a offerta libera. Dal 24 al 26 luglio e dal 30 luglio al 2 agosto 2026 il Rione Santo Spirito riporta nel Chiostro di Santa Maria della Consolazione, in via Mortara 98, Chiostro Live, una rassegna che negli anni è diventata un appuntamento fisso dell'estate ferrarese grazie a una formula semplice ma vincente: musica dal vivo di qualità, buona cucina e un'atmosfera che solo uno dei luoghi più suggestivi della città riesce a creare.

L'iniziativa è stata presentata ufficialmente in occasione di una conferenza stampa, svoltasi in residenza municipale mercoledì 22 luglio 2026, da Matteo Fornasini, assessore al Turismo e alla Promozione del territorio del Comune di Ferrara, Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio Città di Ferrara, Matteo Cristofori, presidente del Rione Santo Spirito, e Alessandro Cattabriga, presidente Avis Comunale Ferrara.

"È un piacere presentare oggi una nuova edizione di Chiostro Live, una rassegna che, anno dopo anno, è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell'estate ferrarese, capace di coniugare cultura, musica, convivialità e valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi della nostra città - ha affermato l'assessore comunale al Turismo e Promozione del Territorio Matteo Fornasini -. Desidero esprimere, a nome dell'Amministrazione comunale, soddisfazione e il ringraziamento al Rione Santo Spirito, al presidente Matteo Cristofori, alla direzione artistica, ai volontari, agli sponsor e a tutti coloro che, con passione e spirito di servizio, rendono possibile questa manifestazione. Chiostro Live rappresenta un esempio concreto di come il volontariato e la collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà del territorio possano trasformarsi in un'offerta turistica e culturale di qualità, capace di attrarre cittadini e visitatori e di contribuire alla promozione di Ferrara".

Il programma dell'edizione 2026 è stato costruito per accompagnare il pubblico attraverso epoche e generi diversi, offrendo ogni sera uno spettacolo con una propria identità. Sul palco saliranno artisti che renderanno omaggio ad alcuni dei nomi più amati della musica internazionale e italiana, dai Queen agli ABBA, passando per il rock emiliano, i grandi cantautori, il funk e la musica degli anni Sessanta.

Ad aprire la rassegna, venerdì 24 luglio, saranno i Queen Vision,con un momento speciale dedicato ad Avis e alla promozione delle donazioni di sangue e plasma, seguiti sabato 25 luglio dai 60 Lire, con il loro originale repertorio dedicato alla musica italiana degli anni Sessanta. Domenica 26 luglio sarà la volta degli Emilia Rock Stars, spettacolo dedicato ai successi di Ligabue, Zucchero e Vasco Rossi, che l'anno scorso non è stato possibile proporre a causa del maltempo.

La seconda parte della manifestazione porterà in via Mortara 98 quattro proposte inedite per il pubblico di Chiostro Live: giovedì 30 luglio arriveranno i Funky Strike, formazione di undici musicisti con un repertorio ricco di ritmo ed energia; venerdì 31 luglio i Vintage Rock Experience accompagneranno gli spettatori in un viaggio nella storia del rock tra il 1968 e il 1978; sabato 1 agosto spazio ai Tatanka Mani, con un omaggio ai grandi cantautori italiani, mentre domenica 2 agosto il sipario calerà con gli Abba Mon Amour, un concerto dedicato ai successi del celebre gruppo svedese.

Il programma è stato curato dalla direzione artistica composta da Michele Zaniboni e Michele Ambrosi, mentre Mattia Gardenghi anche quest'anno seguirà il service audio e luci della manifestazione.

Accanto alla musica il pubblico ritroverà uno degli elementi che hanno contribuito al successo della rassegna: la cucina del Rione Santo Spirito, con un menù che unisce le specialità della tradizione ferrarese a proposte estive, permettendo di vivere il concerto fin dall'ora di cena.

Chiostro Live continua inoltre a essere una manifestazione costruita sul volontariato. Dall'allestimento del chiostro all'accoglienza del pubblico, dalla cucina al servizio ai tavoli, ogni serata è resa possibile dall'impegno dei contradaioli, affiancati dagli sponsor che sostengono l'iniziativa, dal Comune di Ferrara, dalla Fondazione Palio e dalle associazioni del territorio che saranno ospiti della rassegna.

"Chiostro Live è uno degli appuntamenti che rappresentano meglio l'identità del nostro Rione", commenta il presidente Matteo Cristofori. "Ogni anno cerchiamo di costruire un programma capace di parlare a pubblici diversi, senza perdere l'atmosfera che rende speciale il nostro chiostro. Tutto questo è possibile grazie ai volontari, ai partner che ci sostengono e a un pubblico che continua a sceglierci. Per questo abbiamo voluto confermare anche nel 2026 l'ingresso a offerta libera: crediamo che la musica debba essere un'occasione di incontro aperta a tutti".

Le cucine apriranno ogni sera alle 20.00, mentre i concerti inizieranno alle 21.30. Per cenare è consigliata la prenotazione attraverso il sito del Rione Santo Spirito, www.rionesantospirito.it, e i canali social ufficiali.

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