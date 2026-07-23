FERRARA E FRAZIONI: GLI EVENTI DEL WEEKEND DAL 24 AL 26 LUGLIO

Ferrara, 23 luglio 2026 - Ferrara continua a vivere la sua estate con un calendario ricco di grandi eventi. Prosegue il Ferrara Summer Festival con il successo di Notre Dame de Paris, mentre il centro storico si anima con Ferrara Sotto le Stelle, che celebra la sua trentesima edizione portando sul palco artisti di primo piano della scena italiana e internazionale. Alla Darsena la rassegna Mangiafexpo dedicata ai sapori del territorio, e in via San Romano il vivace salotto all'aperto con Urban Street Summer.

Eventi speciali

Ferrara sotto le stelle, alla trentesima edizione, è il festival che si è distinto per aver saputo coniugare nomi di riconosciuto prestigio e giovani autori di talento, intrattenimento di livello e piacevoli scoperte, grande spettacolo e ricerca, per uno spaccato musicale estremamente vario, ma sempre di altissima qualità. Il programma completo: nel cortile del Castello Estense alle 21.00 mercoledì 22 luglio Ministri + Lostatobrado; giovedì 23 luglio The Notwist + Banadisa; sabato 25 luglio Emma Nolde + Marta Guidoboni; alla Delizia Estense di Benvignante (Argenta) alle 21.00 martedì 28 luglio Kings Of Convenience; mercoledì 29 luglio Marlene Kuntz; giovedì 30 luglio Les Négresses Vertes.

Dal 22 luglio al 9 agosto la Darsena ospita Mangiafexpo, evento gastronomico dedicato alla promozione dei prodotti tipici del territorio. Le serate iniziano alle 18:30 circa e proseguono fino a tarda serata. Chiuso il lunedì.

Dal 21 al 25 luglio "Urban Street Summer - Sere d'Estate in San Romano" porterà musica, buon cibo e un ricco calendario di appuntamenti in una delle vie più caratteristiche della città. Per cinque giorni via San Romano sarà protagonista di un'atmosfera estiva fatta di tavoli all'aperto, hamburger gourmet, frittini, cocktail e birra, accompagnati ogni sera da una proposta musicale diversa, con DJ set e live pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo: giovani, famiglie, studenti universitari e visitatori.

Il Ferrara Summer Festival ospita nel cuore di Piazza Ariostea il capolavoro di Riccardo Cocciante Notre Dame de Paris fino al 26 luglio. Uno spettacolo intenso, emozionante e memorabile che avvolge Ferrara con musica, poesia e grande teatro in una cornice senza tempo.

Spettacoli, cinema, musica, conferenze

Cinema nel Parco 2026 all'Arena Parco Pareschi: giovedì 23 luglio "Gli occhi degli altri" di Andrea De Sica, venerdì 24 luglio "La casa dalle finestre che ridono" di Pupi Avati - restauro, sabato 25 luglio "Marty Supreme" di Josh Safdie - v.o. sott. ita, domenica 26 luglio "...che Dio perdona a tutti" di Pif. Apertura porte 20:45, inizio film 21:30.

Al via Chiostro Live 2026, sette serate di musica dal vivo e buona cucina nel chiostro di Santa Maria della Consolazione. Il programma completo: 24 luglio Queen Vision, 25 luglio 60 LIRE, 26 luglio Emilia Rockstars, 30 luglio Funky Strike, 31 luglio Vintage Rock Experience, 1° agosto Tatanka Mani, 2 agosto Abba Mon Amour. Apertura cucine ore 20.00, inizio concerti ore 21.30.

Mostre e musei

Ngarrpiya Dreaming - Il sogno dell'Octopus è la mostra personale dell'artista ferrarese Valentina Rizzo, allestita presso il Museo Archeologico Nazionale. Attraverso grandi tele, pigmenti naturali e installazioni materiche, l'esposizione racconta un viaggio artistico e spirituale ispirato a oltre cinque anni di ricerca tra Australia e Nuova Zelanda, esplorando temi come il rapporto con la natura, la memoria e le culture indigene. Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 17.00 (fino al 31 agosto).

Il MAF di San Bartolomeo in Bosco ospita la mostra fotografica Stanze di tregua, curata dal fotografo Nicola Maccagnani. L'esposizione propone un percorso di ricostruzione storica dedicato alla vita quotidiana durante la Seconda guerra mondiale, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e l'occupazione tedesca dell'Italia (fino al 20 settembre).

Il Monte Analogo. Michelangelo Antonioni e Luigi Ghirri è la mostra ospitata presso lo Spazio Antonioni che mette in dialogo le opere di Michelangelo Antonioni e Luigi Ghirri attraverso il tema della montagna come metafora della ricerca, dello sguardo e dell'immaginazione. Un percorso tra fotografia, arte e cinema, evidenziando le affinità poetiche tra due grandi protagonisti della cultura italiana del Novecento (fino al 1° novembre).

Mercati

La Fiera di Cose d'Altri Tempi e dell'Artigianato è il mercatino storico di oggetti d'antiquariato (mobili, libri, dischi, ceramica, vetro) e opere artigianali di artisti locali che si tiene ogni prima domenica del mese e il sabato precedente in corso Porta Reno (escluso agosto). Sabato 25 e domenica 26 luglio dalle 9.00 alle 19.30.

EVENTI NELLE FRAZIONI

Venerdì 24 luglio, a Marrara (via Rocca, 18) è in partenza il progetto "Frazioni in gioco: cacce al fantasma, enigmi e sapori", promosso da IBO Italia in collaborazione con Fondazione Imoletta, Parrocchia di Marrara e ASD San Bartolomeo in Bosco. La "serata con delitto" - evento gratuito - si svolgerà a partire dalle ore 21 e sono previsti premi per i primi tre classificati.

Domenica 26 luglio, presso la parrocchia "San Giacomo Maggiore" di Marrara (ore 20.30) serata musicale con la folk band "Musijam" dal titolo "Alchimie di suoni... nel crocevia del mondo". L'evento, promosso nell'ambito del bando "Frazioni per tutti", ad accesso gratuito, vuole essere un vero e proprio viaggio musicale. Ad arricchire la proposta, una dedica particolare al poeta Alfonso Ferraguti nativo di Marrara, con la lettura di alcune sue poesie in dialetto ferrarese con Roberto Pavani del Treb dal Tridèl, gruppo di cultori e studiosi del dialetto ferrarese.

Foto qui

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(Ferrara Rinasce - Comune di Ferrara)