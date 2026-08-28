FERRARA E FRAZIONI: GLI EVENTI DEL WEEKEND DAL 28 AL 30 AGOSTO

Il weekend porta nel cuore di Ferrara la 39ª edizione del Ferrara Buskers Festival, che fino a domenica 30 agosto trasforma il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Con il tema "Aspettati l'inaspettato", in programma decine di spettacoli ogni giorno oltre a laboratori, talk, reading, mostre, attività per famiglie e iniziative sociali. Non mancherà il Dopofestival, ogni sera dalla mezzanotte nel Cortile del Castello Estense, insieme alle aree dedicate allo street food e ai mercatini.

Per chi vuole immergersi nell'atmosfera del passato, prosegue fino al 6 settembre la Giostra del Monaco, con spettacoli, tornei, giochi e iniziative al Baluardo di Santa Maria della Fortezza.

La sera di sabato, inoltre, in Darsena si svolgerà la prima edizione di "Darsena Kids - La Notte dei Sorrisi", evento speciale dedicato a grandi e piccini con tante attività divertenti.

Tra cinema all'aperto, appuntamenti sportivi, iniziative benefiche e attività per famiglie, il fine settimana propone occasioni per vivere la città anche attraverso le sue frazioni, dalla Festa della Pizza e della Birra di Porotto alle serate di Sant'Egidio in festa, fino al mercatino domenicale di Baura.

Eventi speciali

- Fino a domenica 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per la 39ª edizione del Ferrara Buskers Festival, (l'anteprima a Comacchio sarà domenica 23 agosto). Il tema scelto per quest'anno è "Aspettati l'inaspettato", con 78 gruppi invitati, per un totale di 259 artisti, di cui 201 Under 35, provenienti da 27 Paesi. Oltre ai 60 spettacoli al giorno divisi in slot di un'ora, il Festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading, 2 mostre fotografiche, workshop musicali, attività dedicate alle famiglie, iniziative sociali, spettacoli nelle RSA e nella Casa Circondariale di Ferrara, oltre al tradizionale Dopofestival dalla mezzanotte - ad ingresso gratuito nel Cortile del Castello Estense - alla scoperta dei dj set e della musica elettronica buskers, oltre alle aree dedicate allo street food e ai mercatini.

- Dal 27 al 30 agosto nel chiostro di Santa Maria della Consolazione si svolge "Acido Acida - Ferrara British Beer Festival", l'evento che promuove l'eccellenza della produzione di birra acida di stampo britannico. Oltre 40 birrifici anglosassoni, produzioni italiane e dal resto del mondo curate dal beershop, ospiti nazionali e internazionali, laboratori, concerti, degustazioni, dj set.

- Spettacoli, tornei, giochi e libagioni per un tuffo nel passato medievale di Ferrara. La "Giostra del Monaco" torna, da giovedì 27 agosto a domenica 6 settembre 2026, ad animare con la sua XXII edizione il Baluardo di Santa Maria della Fortezza (in viale IV Novembre a Ferrara) per undici giorni di appuntamenti e iniziative per tutte le età, proposte dalla Contrada di San Giacomo.

Spettacoli, cinema, musica, conferenze

- Sottomura Open Air Festival: la venue open air sotto le mura di Ferrara: venerdì 28 agosto dalle 20.00 alle 02.00 "Inaugurazione Sottomura Open Air Festival" comn musica, DJ set, drink e festival vibes. Sabato 29 agosto dalle 17:00 alle 02:00 "Atomik Festival": una giornata ad alta energia dedicata a Hardtek, Raggatek, Tekno e contaminazioni Psy. Sul palco arrivano Vandal, Stabilinda una line-up pensata per vivere il Sottomura fino a notte.

- Cinema nel Parco 2026 all'Arena Parco Pareschi: giovedì 27 agosto "Cos'è l'amore?" di Fabien Gorgeart, venerdì 28 agosto "La vita va così" di Riccardo Milani, sabato 29 agosto "Santiago - Un cammino per ricominciare" di Yann Samuell - v.o. sott. ita / anteprima, domenica 30 agosto "Cime tempestose" di Emerald Fennell, lunedì 31 agosto "Le città di pianura" di Francesco Sossai.

Sport

- Domenica 30 agosto RideOut TSW_Crew: ritrovo partecipanti alle ore 13 in Via Don Giuseppe Puglisi, partenza della Ride prevista per le ore 14:00. Percorso: via Puglisi, via del LAvoro, Via Modena, Porta Catena, via Bacchelli, Via Gramicia, Rampari San Rocco, Corso Giovecca, Viale Cavour, Via IV Novembre, Via Foro Boario, Via Bologna Fiera di Ferrara. La manifestazione ha l'obiettivo di promuovere la pratica sportiva e cultura Bike Life, aggregazione, socializzazione ed inclusione, offrendo ai partecipanti e alla cittadinanza un momento di sport e condivisione. Evento gratuito.

- Domenica 30 agosto 3° Trofeo Centro Sociale di via Canapa, cicloturistica con percorso a marcia libera e autogestito organizzata da ASD Cicloclub Estense con partenza presso il Centro Sociale di via Canapa, in via Canapa 1 dalle ore 07:30.

Eventi sociali

- Venerdì 28 agosto alle 21:00 (con ritrovo alle 20:30) dal parco della Darsena scatterà la 9a edizione di "Camminando Sotto la Luna", camminata di quasi 6km nata con l'intento di raccogliere fondi per l'assistenza ai piccoli pazienti oncologici fornita da Associazione Giulia, che quest'anno compie 30 anni. Il percorso attraverserà via Darsena, corso Isonzo, viale Cavour, corso Ercole I d'Este fino a Casa del Boia e ritorno in Darsena, dove è previsto un dolce ristoro conclusivo. Iscrizioni anche in loco.

- Secondo fine settimana, al Centro Rivana Garden di via Gaetano Pesci, 181, con la Sagra del Pinzino e dell'Arrosticino. Ogni sera dalle 19:00 possibilità di gustare piatti tipici della tradizione, anche da asporto. Il ricavato verrà utilizzato per progetti sociosanitari sul territorio.

Eventi per le famiglie

- Sabato 29 agosto dalle 18:00 alle 22:00 in Darsena si svolgerà la prima edizione di "Darsena Kids - La Notte dei Sorrisi", evento speciale dedicato a grandi e piccini con tante attività divertenti. Ci sarà un baby village con area giochi e area laboratori di costruzioni e di insegnamento della lingua inglese. Tutto il ricavato sarà devoluto all'Associazione Giulia.

Mostre e musei

- Ultimo weekend per la mostra Ngarrpiya Dreaming - Il sogno dell'Octopus, la personale dell'artista ferrarese Valentina Rizzo, allestita presso il Museo Archeologico Nazionale. Attraverso grandi tele, pigmenti naturali e installazioni materiche, l'esposizione racconta un viaggio artistico e spirituale ispirato a oltre cinque anni di ricerca tra Australia e Nuova Zelanda, esplorando temi come il rapporto con la natura, la memoria e le culture indigene. Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9:30 alle 17:00.

- Il MAF di San Bartolomeo in Bosco ospita la mostra fotografica Stanze di tregua, curata dal fotografo Nicola Maccagnani. L'esposizione propone un percorso di ricostruzione storica dedicato alla vita quotidiana durante la Seconda guerra mondiale, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e l'occupazione tedesca dell'Italia (fino al 20 settembre).

- Il Monte Analogo. Michelangelo Antonioni e Luigi Ghirri è la mostra ospitata presso lo Spazio Antonioni che mette in dialogo le opere di Michelangelo Antonioni e Luigi Ghirri attraverso il tema della montagna come metafora della ricerca, dello sguardo e dell'immaginazione. Un percorso tra fotografia, arte e cinema, evidenziando le affinità poetiche tra due grandi protagonisti della cultura italiana del Novecento (fino al 1° novembre).

EVENTI NELLE FRAZIONI

- Da venerdì 28 agosto il campo sportivo di Porotto (via Brizio Petrucci, 85) ospiterà la 5a edizione della Festa della Pizza e della Birra. Un appuntamento tra aggregazione e buon cibo.

- Venerdì 28 agosto a San Bartolomeo in Bosco i "Carichi Sospesi" - formazione musicale arrivata sino alle semifinali di Sanremo Rock 2025 - si esibiranno al Bar Lady di via Masi, 145. Inizio concerto alle ore 21:30.

- È partita Sant'Egidio in festa. Ogni sera, fino al 1 settembre, il Santuario del Poggetto ospiterà serate di grande intrattenimento aperte a tutti.

- A Baura, domenica 30 agosto dalle 7:00 alle 14:00 la piazza torna a riempirsi con il tradizionale mercatino. Saranno presenti bancarelle di antiquariato, artigianato, curiosità e prodotti locali.

(Ferrara Rinasce - Comune di Ferrara)

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