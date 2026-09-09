REMTECH EXPO, PRESENTATA AL SENATO LA XX EDIZIONE: RIGENERAZIONE E SICUREZZA PER LA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

REMTECH EXPO, PRESENTATA AL SENATO LA XX EDIZIONE: RIGENERAZIONE E SICUREZZA PER LA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

Morelli: «Dal confronto tra imprese e istituzioni risultati concreti».

Rixi: «Rigenerare le città per migliorare la qualità della vita».

Roma, 8 settembre 2026 - Ferrara Expo, società titolare del marchio RemTech e organizzatrice della manifestazione, ha presentato oggi nella Sala Nassirya del Senato della Repubblica la XX edizione di RemTech Expo, in programma dal 16 al 18 settembre nel quartiere fieristico ferrarese. Il ventennale porta al centro del confronto nazionale bonifiche, rigenerazione e sicurezza delle infrastrutture, mettendo in relazione tutela del territorio, qualità della vita e competitività del Paese.

L'incontro, dal titolo «Risanamento e rigenerazione: visione, progresso e competitività, tra ambiente, infrastrutture, territori e salute», ha posto l'attenzione su priorità che richiedono una risposta comune: qualità ambientale, prevenzione dei rischi, capacità di realizzare gli investimenti e benessere delle comunità. Temi che attraverseranno l'edizione del ventennale, mettendo in relazione le scelte delle istituzioni con le soluzioni sviluppate da imprese e ricerca.

La conferenza, moderata dalla giornalista RAI Antonia Varini, ha visto gli interventi di Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, e di Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo. Al confronto hanno partecipato Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al coordinamento della politica economica e alla programmazione degli investimenti pubblici, Vannia Gava, viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sono inoltre intervenuti Alessandra Gallone, presidente di ISPRA; Marco Fioravanti, presidente del Consiglio nazionale di ANCI; Luigi Ferrara, capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Domenico Capomolla, direttore di ANSFISA; Felice Squittieri, commissario straordinario per il Piano Casa; e il generale di brigata Marcello Giannuzzi, direttore del Centro di Formazione Logistica Interforze del CASD.

La XX edizione valorizza il progetto fieristico di Ferrara Expo, che attraverso RemTech mette in relazione istituzioni, imprese, ricerca e professionisti. La manifestazione unisce confronto sulle politiche pubbliche, presentazione di tecnologie e opportunità di collaborazione, con l'obiettivo di sostenere il risanamento e lo sviluppo dei territori e rafforzare l'attrattività del sistema fieristico ferrarese.

A Ferrara, i tre giorni di lavori affiancheranno esposizione di tecnologie, convegni scientifici, tavole rotonde e incontri operativi. L'agenda comprende bonifiche, tutela di suoli e acque, dissesto idrogeologico, sicurezza delle infrastrutture, rigenerazione urbana, energia ed economia circolare. Spazio anche alle questioni emergenti: contaminazione da PFAS, materie prime critiche, intelligenza artificiale e osservazione della Terra dallo spazio, strumenti e sfide che incidono sulla capacità di prevenire i rischi e orientare le trasformazioni del territorio.

La dimensione internazionale dell'edizione 2026 si rafforza con la partecipazione annunciata di dieci delegazioni, provenienti da Algeria, Ghana, Etiopia, Ruanda, Uganda, Egitto, Marocco, Bosnia ed Erzegovina, Sudafrica e Ucraina. Un'occasione per le imprese di conoscere le esigenze di altri mercati, presentare competenze e tecnologie e avviare collaborazioni sui progetti di risanamento e sviluppo sostenibile.

Il confronto scientifico internazionale sarà alimentato anche da RemTech Europe, dedicato alle tecnologie e ai mercati del risanamento di suoli e acque, con sessioni digitali il 14 e 15 settembre e lavori in presenza a Ferrara, trasmessi anche online, dal 16 al 18 settembre. Un percorso che amplia lo scambio di esperienze e collega la manifestazione alle reti della ricerca e dell'innovazione ambientale.

Quote dei relatori

Vannia Gava, Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

«Stanziare risorse non basta: dobbiamo trasformarle in interventi concreti, realizzati nei tempi necessari. Per questo servono procedure più semplici, sostegno alla progettazione e investimenti mirati nella prevenzione, guidati dalla scienza e dalle migliori tecnologie. La transizione ecologica deve essere concreta e consentire alle imprese di crescere e competere. In vent'anni RemTech Expo ha costruito una rete preziosa tra istituzioni, aziende e ricerca: una collaborazione fondamentale per rigenerare le aree compromesse e mettere in sicurezza l'ambiente, il territorio e i cittadini».

Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

«RemTech Expo dimostra che il confronto tra imprese e istituzioni può produrre risultati concreti. In questi anni, proposte ed esperienze raccolte dalla manifestazione si sono tradotte in novità normative e iniziative istituzionali. Il nostro compito è sostenere investimenti, finanziamenti e semplificazioni, valorizzando le indicazioni di chi lavora ogni giorno sul territorio. Ǫuando la direzione del mercato incontra gli obiettivi condivisi con la politica, si crea un circolo virtuoso che rafforza le imprese e migliora la qualità della vita delle famiglie».

Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

«Rigenerare le città significa migliorare la qualità degli edifici, la mobilità, i servizi e la sicurezza degli spazi. L'Italia dispone di competenze ingegneristiche e imprese capaci di affrontare questa sfida, ma deve superare le rigidità che ostacolano il rinnovamento e progettare con una visione di lungo periodo. RemTech Expo offre un'occasione per questo confronto. Dobbiamo immaginare oggi le città dei prossimi decenni, tutelando il patrimonio e costruendo luoghi più vivibili per i cittadini, i nostri figli e le generazioni future».

Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo

«Vent'anni fa bonifiche, risanamento e rigenerazione erano considerati temi specialistici; oggi sono al centro delle prospettive di crescita del Paese. La comunità di RemTech Expo ha accompagnato questa trasformazione costruendo fiducia e un dialogo permanente tra istituzioni, territori e imprese.

Vogliamo continuare a unire visione e concretezza, attraverso progetti, formazione e condivisione della conoscenza. Il ventennale serve soprattutto a guardare insieme ai prossimi passi: continueremo a investire nelle persone, nelle idee e nelle relazioni, rafforzando anche la nostra presenza internazionale».

Andrea Moretti, Presidente di Ferrara Expo

«Il ventennale di RemTech Expo è un traguardo importante per Ferrara Expo, la società titolare del marchio e organizzatrice della manifestazione. È il risultato di un lavoro di squadra che valorizza competenze, relazioni e capacità organizzativa, con ricadute per il territorio e opportunità per le imprese. Il nostro impegno è continuare a far crescere questo patrimonio, rafforzando la qualità dell'offerta fieristica e la sua dimensione internazionale. Celebriamo vent'anni di RemTech guardando avanti, con Ferrara Expo protagonista del suo sviluppo futuro».

(Ferrara Rinasce)