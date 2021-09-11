FERRARA E FRAZIONI: GLI EVENTI DEL WEEKEND DALL’11 AL 13 SETTEMBRE

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende Ferrara e le sue frazioni. La Nuova Darsena si anima con Giardini Estensi e Darsena Calling, tra florovivaismo, artigianato, musica e spettacoli, mentre il centro storico ospita il 47° convegno internazionale "Il Disegno Furioso" e numerose iniziative dedicate alla cultura e alla divulgazione. Spazio anche alla scienza con il festival "How I Meet Science", pensato per avvicinare grandi e piccoli alle discipline STEM attraverso laboratori, esperimenti e talk. Non mancano musica e intrattenimento al Sottomura Open Air Festival, cinema, mostre, mercatini e iniziative solidali.

Eventi speciali

La Nuova Darsena di Ferrara ospita Giardini Estensi, mostra mercato dedicata al florovivaismo e all'artigianato d'autore. Due giornate tra piante rare e insolite, fiori, prodotti artigianali, stand ecosostenibili, laboratori, workshop e incontri dedicati alla natura e alla sostenibilità. In programma anche "Liberiamo le coccinelle", iniziativa dedicata alla biodiversità urbana e alla cura naturale del verde. Ingresso gratuito sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle 10 alle 20.

"Il Disegno Furioso" è il titolo della 47a edizione del convegno internazionale che quest'anno è in programma a Ferrara da giovedì 10 a sabato 12 settembre con iniziative, mostre e incontri nelle sedi di Palazzo Costabili, Palazzo Tassoni Estense, Sala Estense. Nel pomeriggio di venerdì 11 settembre, la Biblioteca per ragazzi Casa Niccolini di Ferrara, realizzerà un laboratorio di Nati per Disegnare all'interno del Dipartimento di Architettura, in via Quartieri 8, aprendo per un pomeriggio le porte dell'Università a bambine, bambini e alle loro famiglie, nel cuore del Congresso internazionale. Sabato 12 settembre al mattino, lectio in Sala Estense di Gek Tessaro, autore e illustratore di libri per l'infanzia, con Nicoletta Bacco.

Weekend del Festival della Scienza "How I Meet Science" 2026: due giornate dedicate alla divulgazione scientifica al Polo Chimico-Biomedico "Mammuth" di Ferrara, con talk, laboratori interattivi, esperimenti ed exhibit sulle discipline STEM, rivolti a bambini, ragazzi, famiglie e curiosi di tutte le età. Sabato 12 settembre, dalle 16 alle 19, sono in programma i talk scientifici; domenica 13, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, spazio a laboratori ed exhibit di fisica, chimica, biologia, geologia, informatica e robotica. Ingresso gratuito; per alcune attività è richiesta la prenotazione.

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre la Nuova Darsena di Ferrara ospita "Darsena calling", tre giornate di musica dal vivo e DJ set, tra grandi nomi internazionali, band indipendenti e artisti della scena locale. Si parte venerdì con una serata dedicata al Britpop e agli Oasis; sabato il programma propone il DJ set di Paul Simonon dei The Clash e Dan Donovan dei Big Audio Dynamite, insieme al concerto d'addio degli Strike, ai Persiana Jones e alla Beat Boat Crew. Domenica spazio alle giovani band ferraresi e alla scena musicale locale, con live e DJ set per tutta la giornata. Presenti anche food, drink e street market. Ingresso gratuito.

Arrosticini nel Chiostro torna a Ferrara con due weekend dedicati ai sapori della tradizione, in programma dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre nel Chiostro piccolo di San Paolo, in via Boccaleone 19. Organizzata dalla Contrada Rione San Paolo, la manifestazione propone un ricco menù con arrosticini abruzzesi originali, specialità ferraresi, carne alla griglia, dolci e bevande, il tutto nella suggestiva cornice del centro storico cittadino. Venerdì 20.00-23.00; sabato e domenica 19.30-23.00.

Spettacoli, cinema, musica, conferenze

Il Teatro Comunale Claudio Abbado presenta il Festival di Danza Contemporanea 2026, una manifestazione che rinnova e amplia il proprio dialogo con lo spazio urbano, la ricerca artistica e la partecipazione collettiva, accogliendo figure di spicco come Eugenio Barba e Anželika Cholina fino alla prima nazionale di Mvula Sungani. Il programma completo degli eventi sul sito www.teatrocomunaleferrara.it.

Sabato 12 settembre alle 18.30 "Libri nel Parco" a parco Pareschi. Danilo Selvaggi, saggista e direttore generale di LIPU, presenta il libro Una stanza nel mondo. Bruges, Ireneou Fenus e la vertigine della natura. A dialogare con l'autore sarà Matteo Bianchi.

Sottomura Open Air Festival: venerdì 11 settembre dalle 20.00 alle 2.00 Rewind 90, le hit dance, pop ed eurodance più amate, una dopo l'altra. Sabato 12 settembre dalle 17.00 alle 2.00 Il gatto & la volpe con Bruno Power, Roland Brant, Gianni Parrini, Datura, Luca Antolini, Panda, Raveheart. Domenica 13 settembre dalle 17.00 alle 2.00 Festival: la potenza live di Amygdala insieme a Parabellum, Abstrakt, Meis, Ronny, Magua e Most Wanted.

Cinema nel Parco 2026 all'Arena Parco Pareschi: venerdì 11 settembre "Tutto quello che resta di te" di Cherien Dabis, sabato 12 settembre "The Drama" di Kristoffer Borgli, domenica 13 settembre "Il mago del Cremlino" di Olivier Assayas.

Decine di spettacoli e ospiti da tutto il mondo al Festival GAD, per tutto il weekend, con un programma che va dal teatro alla danza, passando per la fotografia, musica, laboratori e incontri di divulgazione. Spettacoli ad ingresso libero con prenotazione consigliata. Al Parco "Marco Coletta", lungo fine settimana conclusivo del festival promosso da Carpa "Centro Artistico di ricerca periferie attive", avviato a inizio mese.

Sport

Domenica 13 settembre "Camminata sulle Mura", manifestazione promossa da ASD Handball Estense, partenza ore 9.00 nei pressi dei Bagni Ducali, con arrivo a Porta degli Angeli e ritorno,camminata aperta a tutti, che si svolgerà interamente sulle Mura.

Eventi sociali

Concerto benefico Unicef "Mina e la Bossanova". Il palco della Sala Estense di piazza Municipale è pronto ad accogliere, venerdì 11 settembre 2026 alle 21:00, Chiara Scaglianti e la formazione musicale "I Latinos", pronti a esibirsi di fronte alla città in una serata dal grande cuore benefico. La manifestazione è organizzata dal Comitato locale di UNICEF con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle attività dell'UNICEF.

"La Camminata del Cuore", organizzata da "Vola nel cuore", sabato 12 dicembre con ritrovo in piazza della cattedrale alle ore 15.30. Ogni passo sarà un gesto d'amore, insieme per il futuro dei bambini. L'evento, patrocinato dall'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, permetterà di contribuire all'acquisto di attrezzature mediche destinate al reparto di pediatria dell'Ospedale di Cona.

Domenica 13 settembre si svolgerà "La camminata dei ricci", una camminata di circa 6 km tra Barco, Parco Urbano e sottomura, con soste informative dedicate alla scoperta della vita dei ricci. Il percorso si conclude al chiosco Paradiso Verde con un piccolo rinfresco e un laboratorio per bambini. Rientro al punto di partenza con il trenino panoramico. L'iniziativa sostiene LIPU e Associazione Giulia ODV Ferrara. Ritrovo alle 8 e partenza alle 9 dal Casco Matto Moto Club, in via Bentivoglio 215. Quota: 10 euro adulti, 5 euro bambini dai 5 anni.

Eventi per le famiglie

"A Spasso per la città con le fiabe" è un cammino a tappe nel centro storico di Ferrara, dedicato ai più piccoli e pensato per coinvolgere tutta la famiglia. L'appuntamento con "A Spasso per la città con le fiabe" - in programma sabato 12 settembre e inserito nell'ambito della Festa delle Famiglie 2026 - è rivolto a bambini, genitori e nonni (gratuitamente). Il ritrovo è previsto davanti alla Cattedrale, con due turni, dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 12.30. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta del particolare legame tra Ferrara e il mondo delle fiabe attraverso un percorso che coinvolgerà alcuni luoghi simbolici del centro storico.

Mercati

Manufatti e produzioni artigianali in mostra e in vendita nei gazebo che saranno allestiti in occasione del Mercatino delle opere dell'ingegno sabato 12 e domenica 13 settembre dalle 9 alle 19 in piazza Trento Trieste.

La Fiera dell'Artigianato e Natura si svolge in piazza Savonarola sabato 12 e domenica 13 settembre dalle 9.00 alle 19.30. Espongono artigiani locali con artigianato in vetro, ceramica, stoffe, carta, legno.

Mostre e musei

Il MAF di San Bartolomeo in Bosco ospita la mostra fotografica Stanze di tregua, curata dal fotografo Nicola Maccagnani. L'esposizione propone un percorso di ricostruzione storica dedicato alla vita quotidiana durante la Seconda guerra mondiale, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e l'occupazione tedesca dell'Italia (fino al 20 settembre).

Il Monte Analogo. Michelangelo Antonioni e Luigi Ghirri è la mostra ospitata presso lo Spazio Antonioni che mette in dialogo le opere di Michelangelo Antonioni e Luigi Ghirri attraverso il tema della montagna come metafora della ricerca, dello sguardo e dell'immaginazione. Un percorso tra fotografia, arte e cinema, evidenziando le affinità poetiche tra due grandi protagonisti della cultura italiana del Novecento (fino al 1° novembre).

EVENTI NELLE FRAZIONI

A Pontelagoscuro, venerdì 11 settembre, presso il Centro Sociale Il Quadrifoglio di viale Girolamo Savonuzzi, 54 - dalle ore 20 alle 24 -, torneo "Quadrifoglio di Biliardo". Evento inserito in "Un Paese che fa Squadra" nell'ambito del progetto Frazioni per tutti. "Il Po da vivere insieme": sabato 12 settembre, alle ore 15, presso il centro canoa "Beppe Mazza". Evento inserito in "Un Paese che fa Squadra" nell'ambito del progetto Frazioni per tutti. "La Domenica Pontesana", la tradizionale fiera di paese che anima la frazione di Pontelagoscuro, a Ferrara, torna domenica 13 settembre 2026 in piazza Bruno Buozzi con il mercato del riuso (dalle 8:00) e poi (dalle 8:30) con iniziative come il mercato contadino e gazebo di associazioni e volontariato che coinvolgono anche tutta l'area intorno (viale Savonuzzi con il mercatino sotto i portici, il centro civico e la Sala Nemesio Orsatti in via del Risorgimento, via Montefiorino con altri espositori del mercatino). Promossa e organizzata dalla Pro loco Pontelagoscuro APS in collaborazione con il Comune di Ferrara, l'Avis Comunale, le associazioni e varie realtà che di volta in volta contribuiscono ad arricchirla di contenuti.

A San Bartolomeo in Bosco venerdì 11 settembre, ore 21, "Caccia al Fantasma - Tema musica". Evento gratuito di "Frazioni in Gioco", con in palio premi buono, in via Guerrino Moggi 6.

A Gaibanella prosegue la sagra paesana "Gaibanella in Festa" con stand gastronomico, spettacoli, musica e aggregazione, nell'area accanto alla chiesa in via Ravenna 567.

(Ferrara Rinasce - Comune di Ferrara)