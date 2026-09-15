AMBIENTE - Presentato in Comune da vicesindaco Balboni e Centro di Educazione alla Sostenibilità "Educare alla Sostenibilità", pronto il nuovo Catalogo dell'Offerta formativa del Centro IDEA per l'anno scolastico 2026-27

Il Centro IDEA del Comune di Ferrara ha presentato ufficialmente la 17ª edizione del Catalogo dell'Offerta Formativa 2026/2027, dedicato a percorsi didattici e formativi sul tema della sostenibilità. Le attività, rivolte a tutte le scuole di Ferrara di ogni ordine e grado, sono realizzate da formatori esperti selezionati dal Centro Idea e arricchite dal contributo multidisciplinare di associazioni ed enti del territorio, che collaborano mettendo a disposizione competenze, esperienze e approfondimenti tematici.

L'incontro di presentazione dei contenuti del Catalogo si è svoltà martedì 15 settembre 2026 in residenza municipale e ha visto gli interventi di Alessandro Balboni, vicesindaco e assessore all'Ambiente del Comune di Ferrara, Alessio Stabellini, dirigente del Settore Ambiente, Agricoltura e Mobilità del Comune di Ferrara, Valentina Busato, operatrice del Centro Idea - Servizio Ambiente e Agricoltura del Comune di Ferrara, Simone Forlani, ispettore della Polizia Locale Terre Estensi.

"Anche quest'anno il Centro IDEA - spiega il vicesindaco con delega all'Ambiente Alessandro Balboni - presenta un'offerta formativa di altissimo livello. Ampliando ulteriormente le attività proposte, aprendosi ad alcuni micromondi sui quali abbiamo investito molto come Assessorato all'Ambiente, ad esempio il mondo degli insetti impollinatori o di alcune eccellenze del territorio come i tartufi. In sintesi si riconferma uno strumento a supporto dei tanti insegnanti che scelgono, oltre al normale programma scolastico, di spendere tempo ed energie per coinvolgere la classe in uno dei tanti laboratori ambientali proposti. Proprio agli insegnanti e in generale alla comunità scolastica va il nostro ringraziamento che, assieme ai tantissimi volontari, si impegnano per trasmettere a giovani e giovanissimi l'amore per l'ambiente e la natura".

Durante l'anno scolastico 2025/2026, le attività promosse dal Centro IDEA hanno coinvolto 210 classi, per un totale di 4.363 alunni e alunne. A queste vanno aggiunte le proposte di altri soggetti presenti nel catalogo, come il Consorzio di Bonifica e la Polizia Municipale (che per l'attività di "Educazione stradale ed educazione alla legalità" ha coinvolto altre 227 classi per un totale di 3.214 studenti).

Le attività offerte comprendono lezioni in aula, incontri con esperti, visite esterne e laboratori pratici, inserite nel catalogo gratuitamente per le scuole del territorio. I temi affrontati includono: biodiversità marina e terrestre, riciclo, fast fashion, economia circolare, intelligenza artificiale, educazione civica, mobilità sostenibile, educazione alimentare, citizen science, conoscenza del territorio, cambiamento climatico, uso responsabile delle risorse naturali, benessere animale, energia e chimica, geologia, fauna selvatica ed ecosistemi, con particolare attenzione a specie come lupi e insetti impollinatori, valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti del territorio come il tartufo e i funghi, e molto altro.

Numerose le collaborazioni con i Servizi dell'Amministrazione comunale: i Servizi Educativi e Scolastici propongono attività per avvicinare i ragazzi al mondo della mobilità sostenibile; il Museo Civico di Storia Naturale presenta un laboratorio dedicato all'importanza dell'ecologia, al rispetto dell'ambiente naturale e alla conoscenza delle api e della loro funzione nell'ecosistema terra; l'Ufficio Protezione Civile presenta il progetto "La Protezione Civile sono io", pensato per coinvolgere le giovani generazioni; la Polizia Municipale porta in classe attività di educazione stradale e alla legalità.

Il nuovo catalogo conferma le collaborazioni consolidate con realtà che da anni affiancano il Centro IDEA nel suo impegno educativo: Coldiretti, Consorzio di Bonifica di Ferrara, FIAB, Generation Carbon, Gruppo Micologico di Bondeno, Plastic Free, Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara.

Tra le novità di quest'anno spiccano il laboratorio dedicato al benessere, alla comunicazione e al rispetto del cane, realizzato con la partecipazione del canile comunale di Ferrara, e il laboratorio dedicato alla scoperta del tartufo come risorsa del territorio, organizzato in collaborazione con una realtà associativa del territorio, pensato per far conoscere agli studenti l'importanza della tutela delle specie autoctone e del delicato equilibrio degli ecosistemi naturali.

Una nuova proposta arriva dagli Apicoltori Estensi, con un laboratorio finalizzato a sensibilizzare gli studenti sull'importanza dell'ecologia, sul rispetto dell'ambiente naturale e sulla conoscenza delle api, evidenziando il loro ruolo fondamentale nel mantenimento degli equilibri degli ecosistemi.

Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione dell'Università di Ferrara, nel catalogo è stato inserito un laboratorio dedicato ai benefici nascosti del verde urbano, con l'obiettivo di far comprendere il ruolo essenziale che quest'ultimo svolge nel migliorare la qualità di vita nelle città. Inoltre, l'Università di Ferrara, assieme a Wolf Group Italia, offre a docenti e studenti l'opportunità di approfondire la conoscenza del lupo da diverse prospettive: biologica, storica e culturale.

Le attività proposte dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee accompagnano gli studenti alla scoperta degli ambienti naturali del territorio estense, favorendo l'approccio alla biodiversità attraverso approfondimenti sugli ecosistemi lacustri e fluviali, oltre a un focus dedicato alla conoscenza e alla prevenzione degli illeciti ambientali.

Con il contributo di un'esperta geologa, il catalogo si arricchisce di due laboratori dedicati all'approfondimento delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del territorio ferrarese. Attraverso un approccio interdisciplinare, gli studenti potranno comprendere come queste peculiarità abbiano influenzato il tessuto urbano della città e acquisire una maggiore consapevolezza dei fenomeni legati al rischio sismico e idrogeologico.

Il Museo Civico di Storia Naturale propone infine un laboratorio dedicato agli insetti impollinatori e alla loro fondamentale funzione nella conservazione della biodiversità.

Le attività sono finanziate con i fondi del bilancio comunale. Grazie anche ai finanziamenti di ARPAE, rivolti ai Centri di educazione alla sostenibilità, saranno proposte anche lezioni sul contrasto alla diffusione della zanzara tigre.

Le iscrizioni saranno raccolte tramite il modulo compilabile dal sito del Comune di Ferrara (www.comune.fe.it/idea) o seguendo le indicazioni riportate nelle singole schede. Apertura iscrizioni mercoledì 16 settembre 2026. Tutte le attività sono gratuite.

Per evitare un eccessivo uso di carta il catalogo non verrà stampato e sarà consultabile e scaricabile online. È organizzato per schede per favorire, se necessaria, la stampa della sola scheda relativa al laboratorio/attività di maggiore interesse.

"Il Centro IDEA è un Centro di Servizio e Consulenza per le Istituzioni Scolastiche Autonome dell'Emilia-Romagna riconosciuto per l'anno scolastico 2026/2027 con determinazione n. 13301 del 07/07/2026 del Responsabile del Settore "Programmazione e regolazione delle politiche educative e formative" della Regione Emilia-Romagna, di cui alla D.G.R. n. 262/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 2185/2010".

Centro IDEA - Servizio Ambiente e Agricoltura - Via XX Settembre 152 tel. 0532 742624 - e-mail: idea@comune.fe.it www.comune.fe.it/idea

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