OLIVER STONE A CENA ALLA CASA DELL’ORTOLANO. CON LUI MATTHEW MODINE: «IL LUOGO PIÙ SORPRENDENTE MAI VISTO IN TUTTO IL NORD ITALIA»

PRESENTE ANCHE IL FOTOGRAFO GUIDO HARARI, CHE HA IMMORTALATO LA SCENA MODINE INSIEME ALLO STAFF DELLA CUCINA



Ferrara, 9 ottobre 2026 - "Il locale più sorprendente mai visto in tutto il Nord Italia". Si tratta di Casa dell'ortolano, spazio recentemente recuperato dal Comune e ora affidato in gestione, che ha colpito in particolare l'attore Matthew Modine durante la sua permanenza in città per la rassegna cinematografica "Oliver Stone a Ferrara".



Modine (Ogni maledetta domenica, Full Metal Jacket, Stranger Things) ha elogiato il luogo, apprezzandone la location suggestiva.



Tra i presenti anche il fotografo Guido Harari, che ha ritratto Modine e il gruppo di Michele Mazzanti, gestore della Cucina dell'Ortolano, documentando alcuni momenti della serata e utilizzando il locale come set per alcuni scatti all'attore statunitense.



L'incontro è stata l'occasione per conoscere uno dei luoghi di recente restituiti alla città. Uno spazio che si affaccia sulle antiche Mura e che è tornato a vivere unendo accoglienza, cucina, tradizione e convivialità.

(Ferrara Rinasce - Comune di Ferrara)

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