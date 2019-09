CULTURA - Sabato 14 settembre 2019 (ore 15) alla sala Estense, iniziativa a cura dell'associazione "Oltre le mura" "TEDxFerrara": dieci 'speaker' per dieci temi con l'obiettivo di ispirare riflessioni e cambiamento

E' stata presentata oggi, lunedì 9 settembre 2019 in Municipio, la prima edizione di "TEDxFerrara", evento culturale in programma alla Sala Estense sabato 14 settembre 2019 alle 15, a cura dell'associazione "Oltre le Mura".

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, l'assessore alla Cultura Marco Gulinelli, la consigliera della Regione Emilia Romagna Marcella Zappaterra insieme al referente organizzativo Marco Antonio Rizzo, Gianluca Busi relatore e presidente del Consorzio Ferrara Smart City, Chiara Bacilieri (relatrice) e rappresentanti delle aziende partner dell'evento.

"Un ringraziamento sincero - ha affermato il sindaco Fabbri in apertura di conferenza stampa - va all'associazione Oltre le Mura per aver messo in campo un'iniziativa che da lustro alla nostra città e la proietta sulla ribalta internazionale. E' certamente un punto di partenza per realizzare in futuro altri eventi".

"Orgogliosa che anche Ferrara abbia questo tipo di appuntamenti - ha affermato la consigliera regionale Zappaterra - che vedono impegnate già da qualche tempo con soddisfazione dieci realtà diverse nel nostro territorio regionale".

"Questa iniziativa è una bella idea che si sente sulla pelle - ha sottolineato l'assessore Gulinelli - e si è sviluppata nel tempo in modo efficace e potente. Supporteremo questo tipo di appuntamenti e questa organizzazione no profit anche nel futuro".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - I edizione TEDxFerrara - L'INIZIO DALLA FINE - 14 settembre - ore 15:00 - Sala Estense, Ferrara

L'evento TEDxFerrara nasce dall'idea di voler portare in città una realtà diffusa ormai in tutto il mondo, che è proprio quella degli eventi TEDx; queste iniziative trovano la loro forza nella community creata dagli organizzatori dei vari TEDx e dal pubblico che vi partecipa, accomunato dalla curiosità, dalla fiducia nella possibilità di cambiare il mondo in meglio, interessato al reciproco arricchimento.

L'Associazione culturale no profit "Oltre le mura" è l'ente organizzatore dell'evento TEDxFerrara.

La scelta di tale nome è volta a simboleggiare l'obiettivo dell'Associazione stessa, ossia di andare oltre le mura architettoniche che circondano la città di Ferrara, cercando di portare al suo interno personaggi di rilievo pronti a esprimere le loro idee. Ma non solo. L'intento è anche quello di valicare i confini del pensiero attraverso la condivisione delle idee, quale chiave di crescita per l'intera comunità.

Il tema scelto per questa prima edizione è "L'inizio dalla fine". Per ogni fine c'è un nuovo inizio: la fine di un percorso può generarne uno nuovo, un determinato avvenimento può segnare il punto di partenza di qualcos'altro, di rivoluzionario ed inaspettato.

L'obiettivo di questo evento è quello di ispirare i partecipanti a riconsiderare la loro concezione e il loro approccio nei confronti della FINE, non come un punto di arrivo, ma piuttosto come una tappa della propria esistenza.

I relatori che parteciperanno all'evento provengono dagli ambiti professionali più disparati con background assolutamente diversi tra loro, perché lo spirito di TEDx è anche questo: la multidisciplinarietà. Attraverso i loro talk, della durata massima di 18 minuti, gli speaker approfondiranno il tema sotto vari punti di vista, con l'obiettivo comune di ispirare i partecipanti, di lasciare loro uno spunto di riflessione, un'idea che possa in un qualche modo cambiarli.

Chi sono i dieci (più uno) protagonisti di questa prima edizione?

Roberto Mercadini, ingegnere elettronico prima, scrittore, attore e youtuber ora.

Talk: Leonardo eterno principiante.

Chiara Bacilieri, psicologa del marketing e professoressa a contratto di Consumer Behaviour presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Talk: Chi decide davvero le tue emozioni?

Simone Finetti, chef e concorrente sia di Masterchef Italia che Masterchef All Stars.

Talk: Noi siamo quello che mangiamo... e che non sprechiamo.

Barbara Gulienetti, decoratrice professionista e conduttrice della trasmissione Paint Your Life.

Talk: Tutto si trasforma e tanto si ricicla.

Giuliano Trenti, esperto di neuromarketing e fondatore di Neurexplore.

Talk: Come togliere le cattive abitudini dal nostro cervello ed iniziare una nuova vita.

Alessandro Fortini, responsabile dell'Area Sviluppo di Cna Ferrara e amministratore delegato di Ecipar.

Talk: Rinascere più forti.

Imen Boulahrajane, appassionata di economia, politica e attualità, parla di questi temi complicati ai suoi 95,5 mila follower su Instagram.

Talk: Il giornalismo è davvero morto?

Gianluca Busi, fondatore della società 22HBG che sviluppa piattaforme digitali per il broadcasting e lo streaming.

Talk: Digital killed the radio star.

Gianumberto Accinelli, entomologo, professore e scrittore impegnato in attività di divulgazione scientifica.

Talk: I fili invisibili della natura.

Veronica Benini, conosciuta come Spora nel mondo social, ispiratrice al femminile e mente ideatrice dell'evento 9Muse.

Talk: Mollo tutto: e ora?

Ad inaugurare il palco di TEDxFerrara sarà l'attrice Miriam Previati che, nelle vesti di presentatrice, sarà il filo conduttore tra tutti gli speaker.

Cos'è TED - TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design) è un'organizzazione no-profit il cui obiettivo è la condivisione di idee di valore, sintetizzato nel motto "Ideas worth spreading", idee che vale la pena diffondere. Il primo evento TED risale al 1984 e nasce come una conferenza incentrata sulla tecnologia, l'intrattenimento ed il design. Con il tempo le tematiche coperte da TED si sono estese ed oggi le conferenze TED trattano una grandissima varietà di argomenti che spaziano dalla scienza all'architettura, dal business alle tematiche globali e molto altro. Nelle due conferenze annuali TED, esponenti mondiali negli ambiti del "pensare" e del "fare" sono invitati a tenere degli interventi della durata massima di 18 minuti, molti dei quali sono in seguito resi accessibili gratuitamente sul sito TED.com. Tra gli speaker che sono intervenuti durante le conferenze TED segnaliamo Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweale, Sal Khan and Daniel Kahneman.

Le iniziative digitali di TED includono TED.com, su cui sono postati quotidianamente nuovi TED Talks; TED Traslator, che fornisce sottotitoli, trascrizioni interattive e traduzioni realizzate da volontari internazionali; il progetto educativo TED-Ed. TED ha inoltre fondato l'Audacious Project che si approccia in modo collaborativo alla raccolta di idee con il potenziale di creare un cambiamento importante; TEDx, che supporta singoli individui o gruppi nell'organizzazione locale e indipendente di eventi in stile TED nel mondo; il programma TED Follows che aiuta gli innovatori che vogliono cambiare il mondo ad amplificare l'impatto dei loro progetti e delle loro attività.

Cos'è TEDx - Nello spirito delle "idee che meritano di essere diffuse", TEDx consiste in una serie di eventi locali e indipendenti, uniti nell'obiettivo di avvicinare le persone nella condivisione di un'esperienza simile a quella proposta da TED. Ad un evento TEDx, la cui "x" sta ad indicare la natura di "evento TED organizzato indipendentemente", si susseguono interventi dal vivo della durata massima di 18 minuti e proiezioni di TED Talks preregistrati, nell'ottica di innescare il dialogo e favorire il confronto tra il pubblico in sala. L'associazione TED fornisce una guida generale per il programma TEDx, sebbene i singoli eventi TEDx, incluso TEDxFerrara, siano indipendenti (soggetti a determinate leggi e regolamenti).

