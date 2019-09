LAVORI PUBBLICI - Il punto della situazione sugli interventi di edilizia scolastica eseguiti dal Comune di Ferrara nelle scorse settimane Dopo l’estate, anche le venticinque scuole del territorio sottoposte a restyling sono pronte a riprendere le attività

Sono 25 gli edifici scolastici comunali di Ferrara che hanno approfittato della pausa estiva 2019 per sottoporsi a qualche intervento di manutenzione in vista della riapertura di settembre. I lavori, programmati dal Servizio Edilizia del Comune di Ferrara hanno riguardato una serie di nidi e scuole d'infanzia, oltre che di scuole primarie e secondarie di primo grado, distribuiti su tutto il territorio comunale, per una spesa complessiva di 1.300.000 euro. Tra i lavori eseguiti figurano sostituzioni di infissi, rifacimenti di coperture, manutenzioni o sostituzioni di impianti e altre opere edili.

Tutti i dettagli del programma di lavori eseguito sono stati illustrati oggi in conferenza stampa nella residenza municipale dall'assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Maggi e dall'assessore alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak, assieme all'ingegnere capo del Comune di Ferrara Luca Capozzi, al dirigente del Servizio Edilizia del Comune Ferruccio Lanzoni e al responsabile dell'U.O. Interventi straordinari del Servizio Edilizia Gian Piero Marzola.

"Riteniamo che le scuole - ha dichiarato l'assessore Andrea Maggi - rappresentino uno degli asset principali nel governo della città, per la loro funzione educativa distribuita sull'intero territorio. Per questo abbiamo voluto dare comunicazione della situazione degli interventi di manutenzione eseguiti dal Comune nel corso dell'estate 2019, in diversi edifici scolastici, molti dei quali nelle frazioni. Il patrimonio immobiliare scolastico del Comune, composto in tutto da una sessantina di edifici, è un patrimonio vecchio e che richiede quindi particolare attenzione in termini di manutenzione e di sicurezza; per questo è intenzione dell'Amministrazione incrementare, dove possibile, le risorse da dedicare a questo capitolo".

"I lavori eseguiti nelle scorse settimane - ha confermato l'assessore Dorota Kusiak - sono stati tanti e sono stati eseguiti dalle ditte in tempi rapidi, per poter essere pronti prima dell'inizio delle attività scolastiche. Tutti i nidi e le scuole d'infanzia sono infatti ripartiti senza problemi ieri, 9 settembre, mentre le altre scuole riapriranno regolarmente lunedì 16 settembre".

"Nella maggior parte delle 25 scuole interessate dagli interventi - ha precisato Ferruccio Lanzoni - sono stati eseguiti interventi programmati di manutenzione delle coperture, degli infissi, e degli impianti, per migliorare la qualità edilizia degli edifici. In due casi, invece, ossia la scuola di San Bartolomeo e la scuola Govoni, gli interventi sono stati più invasivi e finalizzati al miglioramento sismico delle strutture, con un cofinanziamento del Miur di 250mila euro per ciascuna delle due scuole".

"Le scuole - ha aggiunto Luca Capozzi -, per forza di cose, possono essere sottoposte a interventi consistenti solo nel periodo della pausa estiva, con uno sforzo organizzativo notevole sia da parte dell'Amministrazione comunale sia da parte delle ditte incaricate, che devono accelerare i tempi di lavoro. Anche durante il resto dell'anno non mancano i lavori, ma si tratta di tipologie di intervento meno invasive, programmate con particolare attenzione visto il tipo di utenza presente negli edifici".

LA SCHEDA a cura del Servizio Edilizia del Comune di Ferrara

EDILIZIA SCOLASTICA - SITUAZIONE LAVORI ESEGUITI NELL'ESTATE 2019

Interventi di varie tipologie ed entità eseguiti nel periodo di chiusura estiva 2019 su 25 edifici scolastici nel territorio comunale di Ferrara. Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto di spese tecniche ed imposte): 1.300.000 euro

NIDI DI INFANZIA

GIARDINO - Via Cassoli - Ferrara

Descrizione lavori : sostituzione degli infissi

Stato avanzamento : terminato

IL SALICE - Via del Salice - Ferrara

Descrizione lavori : ripristino degli intonaci interni

Stato avanzamento: ultimazione al nido entro 06/09 e al centro Millegru entro 20/09 (date concordate con il coordinamento scolastico)

CAVALLARI - Via Bezzecca - Ferrara

Descrizione lavori : interventi di adeguamento strutturale e antincendio ; sostituzione impianto riscaldamento

Stato avanzamento : lavori in ritardo per imprevisti - previsione consegna prima sezione entro 23/09 ; consegna intero edificio in data 07/10

SCUOLE INFANZIA

SATELLITE - Via Zucchelli - Ferrara

Descrizione lavori : sostituzione degli infissi

Stato avanzamento : terminato

LA MONGOLFIERA - Via Manfredini - Cassana

Descrizione lavori : sostituzione degli infissi

Stato avanzamento : terminato

NIDI D'INFANZIA - SCUOLE D'INFANZIA

GOBETTI - Via Goretti - Ferrara

Descrizione lavori : rifacimento copertura

Stato avanzamento : terminato

PACINOTTI - Via Pacinotti - Ferrara

Descrizione lavori : rifacimento copertura e infissi alti

Stato avanzamento : terminato

SCUOLE D'INFANZIA - PRIMARIE

VILLAGGIO INA - Via Indipendenza - Barco

Descrizione lavori : manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione

Stato avanzamento : terminato

SCUOLE PRIMARIE

BOMBONATI - Via Boschetto - Ferrara

Descrizione lavori : rinforzo strutturale dei soffitti

Stato avanzamento : terminato

DON MILANI - Via Pacinotti - Ferrara

Descrizione lavori : manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione e manutenzione della copertura

Stato avanzamento : terminato

GOVONI - Via Fortezza - Ferrara

Descrizione lavori : interventi di adeguamento sismico delle strutture e di adeguamento alle norme antincendio

Stato avanzamento : lavori nella scuola terminati e completamento lavori palestra entro 30/09

LEOPARDI - Via Boccaccio - Ferrara

Descrizione lavori : manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione esterna

Stato avanzamento : terminato

MOSTI - Via Bologna - Ferrara

Descrizione lavori : sistemazione degli scuri esterni

Stato avanzamento : terminato

SAN MARTINO - Via Polina - Ferrara

Descrizione lavori : interventi edili, di impiantistica idraulica ed elettrica

Stato avanzamento : terminato

ALDA COSTA - Via Boldini - Ferrara

Descrizione lavori : impianto antintrusione

Stato avanzamento : terminato

FRANCOLINO - Via dei Calzolai - Ferrara

Descrizione lavori : realizzazione cancello esterno

Stato avanzamento : progetto da sottoporre alla Soprintendenza perché edificio vincolato

Note : lavori programmabili ed eseguibili nel corso dell'anno scolastico

MALBORGHETTO - Via dei Calzolai - Ferrara

Descrizione lavori : sostituzione caldaia

Stato avanzamento : in ultimazione prevista 13/09

PONTEGRADELLA - Via Pioppa - Ferrara

Descrizione lavori : sistemazione rete fognaria

Stato avanzamento : progetto in fase di elaborazione

Note : la rete di scarico della scuola risulta interferente con altra rete in gestione ACER

SCUOLE PRIMARIE - SECONDARIE



PASCOLI - BONATI - Via Poletti - Ferrara

Descrizione lavori : manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione

Stato avanzamento : terminato

COSME' TURA - Via Battara - Ferrara

Descrizione lavori : manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione e di emergenza

Stato avanzamento : terminato

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

DANTE ALIGHIERI - Via Camposabbionario - Ferrara

Descrizione lavori : manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione palestra e porticato

Stato avanzamento : terminato

S. BARTOLOMEO IN BOSCO - Via Masi - San Bartolomeo in Bosco

Descrizione lavori : sostituzione della copertura

Stato avanzamento : terminato

DE PISIS - Via Karsnodar - Ferrara

Descrizione lavori : sostituzione pavimentazione della palestra

Stato avanzamento : terminato

CONA - Via Comacchio - Cona

Descrizione lavori : sostituzione degli infissi

Stato avanzamento : terminato

BAURA - Via Monte Oliveto - Baura

Descrizione lavori : installazione impianto di illuminazione esterna e rifacimento pavimentazioni in 2 aule

Stato avanzamento : terminato

