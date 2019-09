ECONOMIA E INFORMAZIONE – Sabato 5 ottobre 2019 alle 9.30 nella sala del Consiglio comunale (p.zza Municipio 2 - FE) - Formazione giornalisti (Sigef) "Economia, informazione e cittadini”, un seminario per capire ruoli e responsabilità di media, università e società civile nel diffondere conoscenza e consapevolezza fra cittadini e decisori

Sabato 5 ottobre 2019 alle 9.30 nella sala del Consiglio comunale del capoluogo estense, in occasione del festival di "Internazionale a Ferrara", avrà luogo un seminario pubblico rivolto ai giornalisti e aperto ai cittadini dal titolo "Economia, informazione e cittadini: ruoli e responsabilità di media, università e società civile nel diffondere conoscenza e consapevolezza fra cittadini e decisori", a cura dell'Ordine Giornalisti e della Fondazione Giornalisti dell'Emilia-Romagna insieme all'Ufficio Stampa del Comune di Ferrara.

Attraverso l'analisi delle modalità di trattazione nella cronaca giornalistica delle tematiche relative all'Economia (debito pubblico, moneta unica, politiche economiche, austerità, bilanci di settore) i relatori descriveranno la situazione attuale sulla base delle diverse tipologie e ambiti in cui i temi economici vengono trattati, analizzati e divulgati a diversi livelli (politico, scolastico e civile). Si tratterà di capire se l'informazione economica è finalizzata alla creazione di quella giusta consapevolezza dei cittadini nella ricerca del benessere della comunità locale, nazionale ed europea, e nel rispetto dei principi deontologici indicati dal Testo Unico dei Doveri del Giornalista (art. 11 e relativo ALLEGATO 4 - CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA). Oltre a indicare alcune fonti accreditate per reperire in modo corretto e verificato dati e informazioni sui temi economici, verrà proposta una rassegna di esperienze civiche nel campo della promozione dei temi economici da diffondere a beneficio di operatori dell'informazione, amministratori pubblici e cittadini.

L'iniziativa è gratuita (posti riservati ai giornalisti iscritti su piattaforma Sigef; il pubblico accede alla sala fino a esaurimento posti disponibili). E' prevista la diretta internet audio-video (servizio "ConsiglioWeb" a cura di Cronacacomune.it)

Questo in dettaglio il programma del seminario di sabato sabato 5 ottobre 2019 nella nella Sala del Consiglio comunale piazza Municipio, 2 - FERRARA

9,00 - 9,30 Registrazione dei partecipanti

9,30 - 13,30 Introduzione e saluto organizzatori e autorità

Relazioni, interventi, domande partecipanti

Relazioni:

Alberto Bagnai , docente di economia, senatore e presidente della 6.a Commissione senato Finanze e Tesoro "Debito pubblico, sovranità monetaria, politiche economiche: origini e implicazioni sociali, tra mito e realtà"

Sabrina Bonomi , docente di economia "Economia e cittadini: scienza (in)esatta o scienza sociale? Lo stato delle cose"

Roberto Sommella , giornalista, responsabile Direzione relazioni esterne e rapporti istituzionali AGCOM "Economia a portata di cittadino: il ruolo dei giornalisti fra deontologia, editori e formazione"

Alessandro Somma , giornalista, docente di Diritto comparato al Dipartimento di Giurisprudenza Unife "Raccontare il 'mercato' dalla cattedra"

Alessandro Zangara, giornalista, responsabile dell'Ufficio Stampa del Comune di Ferrara "Le fonti dell'Economia: la 'cassetta degli attrezzi' per operatori dell'informazione e cittadini"

ore 12 - TAVOLA ROTONDA

L'economia per il benessere dei cittadini: esperienze divulgative sul campo

- Interventi dei relatori del seminario e del referente Gruppo Cittadini Economia Ferrara Claudio Bertoni

> ore 13.30 conclusione lavori

Coordina: Alessandro Zangara (responsabile Ufficio Stampa Comune di Ferrara),

Numero max giornalisti partecipanti previsti 100 (posti totali sala 190)- -Sono riconosciuti ai giornalisti iscritti 6 crediti formativi deontologici

SCHEDE RELATRICI, RELATORI

Alberto Bagnai, è professore associato di Politica economica al Dipartimento di Economia dell'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara, dove insegna Economia e Politica della Globalizzazione. Ha svolto attività di ricerca in particolare sullo studio della sostenibilità del debito pubblico ed estero nelle economie emergenti, quindi della crisi dell'Eurozona. I principali risultati degli studi sono stati presentati in occasione di conferenze in Austria, Belgio, Cina, Finlandia, Francia, Irlanda, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, e pubblicati su riviste internazionali quali Applied Economics, Cambridge Journal of Economics, China Economic Review, Economic Modelling, Energy Policy, Open Economies Review e in saggi editi da Routledge, Palgrave McMillan e Franco Angeli. Attualmente ricopre il ruolo di senatore e presidente della 6.a Commissione senato Finanze e Tesoro

Roberto Sommella, giornalista e scrittore specializzato in finanza pubblica, mercati finanziari, diritti europei ha seguito tutte le fasi della crisi finanziaria dal 2008. Si è occupato anche di mercato televisivo italiano ed europeo, politiche comunitarie, rapporti finanziari internazionali ed è stato cronista accreditato presso numerose istituzioni europee. Oltre a numerose inchieste sulla crisi dei mercati finanziari ha firmato saggi, articoli e interviste sullo stato dei debiti sovrani e la politica economica europea. Cittadino onorario di Ventotene, i suoi articoli sono stati pubblicati su il Corriere della Sera, Il Messaggero, Milano Finanza, Espresso, Avvenire e Huffington Post. Commentatore radio televisivo, Sommella ha scritto diversi libri, da I veleni di Op, a L'Euro è di tutti, passando per Sboom, Euxit, Disuguaglianze e Metodo Marchionne. Cura su Radio Radicale la rubrica settimanale "A che punto è la notte". È stato responsabile Direzione relazioni esterne e rapporti istituzionali dell'Autorità Antitrust, attualmente è Condirettore di Milano Finanza, Direttore di milanofinanza.it e direttore de lanuovaeuropa.it. Cura un seminario su mercato unico e concorrenza presso il Dipartimento di Scienze Politiche all'Università Roma Tre. È fondatore dell'associazione non profit La Nuova Europa e promotore della Scuola d'Europa a Ventotene.

Sabrina Bonomi, laureata in Economia alla Bocconi di Milano, è professore associato di Organizzazione aziendale (Università eCampus). Nel maggio 2013 ha fondato insieme a colleghi e operatori del settore la Scuola di Economia Civile. E' membro del consiglio di amministrazione di WeForGreen Sharing, una società cooperativa che nasce per promuovere progetti nel settore dell'energia e della sostenibilità coinvolgendo in prima persona i cittadini.

Alessandro Somma, già ricercatore del Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte di Francoforte sul Meno, è professore ordinario di diritto comparato nell'Università di Ferrara. È borsista della Alexander-von-Humboldt-Stiftung, membro dell'Académie Internationale de Droit Comparé e del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana di diritto comparato. È giornalista pubblicista e collaboratore di Micromega online e di quotidiani locali del Gruppo Gedi (già Espresso). Tra le sue pubblicazioni: La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito (DeriveApprodi 2014); L'altra faccia della Germania. Sinistra e democrazia economica nelle maglie del neoliberalismo (DeriveApprodi, 2015); Europa a due velocità. Postpolitica dell'Unione europea (Imprimatur 2017), Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale (DeriveApprodi 2018).

Claudio Bertoni, laureato in Scienze Agrarie, ha svolto attività di volontariato (1985-95) rivolta a disabili, anziani e famiglie italiane e straniere con disagio sociale. Dal 1995 al 2011 ha lavorato nel settore del Commercio equo e solidale all'interno della cooperativa Commercio Alternativo ricoprendo la carica di Presidente e amministratore delegato. Dal 2012 ad oggi è attivo in ambito finanziario nel settore dei beni rifugio e nel trading in Borsa. Dall'ottobre del 2010 si occupa di studi economici su moneta e macro-economia, fondando insieme a un gruppo di amici e concittadini un gruppo di studio e divulgazione tramite incontri pubblici e seminari (Gruppo economia cittadini di Ferrara).

Alessandro Zangara, giornalista, responsabile dell'Ufficio Stampa del Comune di Ferrara e della testata giornalistica istituzionale Cronacacomune.it . Ha conseguito un Master di II livello in Comunicazione Istituzionale all'Università di Roma Tor Vergata. Dal 2014 ad oggi ha organizzato e coordinato in collaborazione con ODG Em.Romagna numerosi seminari di formazione (30) rivolti ai giornalisti e aperti ai cittadini sui temi di economia, diritti civili e legalità, salute e ambiente, sport. Ha collaborato con testate televisive e radiofoniche nazionali e quotidiani locali.