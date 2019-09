BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 19 settembre 2019 alle 17 in via Scienze 'Slow reading': Barbara Rosenberg racconta il suo 'viaggio in Germania'

Sarà il libro di Barbara Rosenberg 'Il viaggio in Germania' il protagonista, giovedì 19 settembre 2019 alle 17, del nuovo appuntamento di 'slow reading' organizzato dall'Associazione culturale Olimpia Morata nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). All'incontro interverrà l'autrice che reciterà alcuni brani e dialogherà con Francesca Mariotti.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Francesca Mariotti dialogherà con Barbara Rosenberg ed affronterà il tema della Shoah per le generazioni che non l'hanno vissuta, ma che ne sono inevitabilmente ancora coinvolte dalla storia.

"Nonno, perché Hanukà è la festa della luce?" "Che significa Yiddish?" "Cosa sono le Leggi Razziali?" Questi e altri interrogativi accompagnano il viaggio in Germania della giovane protagonista. Siamo nell'estate del 1986 e il Paese è ancora diviso. L'itinerario, a bordo di una Tipo bianca, si snoda tra Heidelberg e Magonza, tocca Francoforte e Colonia, raggiunge Brema e si conclude ad Hannover. La Memoria è il filo conduttore del romanzo: Barbara conoscerà finalmente la storia di nonno Wolfgang, ebreo fuggito da Hannover nel '35 e perseguitato anche in Italia a causa delle Leggi razziali. Affascinata dalla cultura ebraica, sentirà per la prima volta di avere delle radici. Allo stesso tempo, coltiverà un forte legame con la nonna, una donna intelligente, che alterna discorsi seri a battute in dialetto pugliese e riconoscerà in lei il suo ideale femminile.

