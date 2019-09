SERVIZI ALLA PERSONA - Il sindaco Alan Fabbri al taglio del nastro della cooperativa sociale di servizi socio sanitari Cidas inaugura la nuova sede in via Bologna

E' stata inaugurata giovedì 19 settembre 2019 la nuova sede della cooperativa sociale CIDAS in via Bologna 389 a Ferrara. L'evento è stato aperto dalle parole del presidente di CIDAS Daniele Bertarelli e ha visto la partecipazione del sindaco del Comune di Ferrara Alan Fabbri e del presidente di Legacoop Estense Andrea Benini.

Erano presenti le istituzioni del territorio, il mondo della cooperazione e 200 soci e lavoratori della cooperativa, che ogni giorno offre servizi socio sanitari rivolti a persone anziane e con disabilità, attività educative per l'infanzia e l'adolescenza, fornisce trasporto sanitario, gestisce servizi rivolti all'accoglienza ed integrazione dei migranti, si occupa di mediazione sociale ed inclusione lavorativa, in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

