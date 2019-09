ESTATE BAMBINI 2019 - Lo spettacolo 'Zanna bianca' vincitore della rassegna teatrale FestebĂ 2019 Oltre ottomila le presenze all'edizione 2019 della festa per bambini e famiglie in piazza XXIV Maggio

(Comunicato a cura degli organizzatori)

Si è conclusa giovedì 12 settembre la 26a edizione di Estate Bambini la tradizionale rassegna rivolta al mondo dell'infanzia che ha coinvolto dall'2 al 12 settembre 2019 i bambini, i ragazzi e le loro famiglie in una settimana di giochi, laboratori, spettacoli e attività.

Oltre 8.000 ingressi in piazza XXIV Maggio, spettacoli dedicati ai bambini a partire dai 3 anni, decine di proposte laboratoriali, a cui si aggiungono incontri per genitori, proiezioni cinematografiche, letture animate, visite guidate, eventi musicali, gita in motonave e nuove proposte come CiclOtto e la rassegna Festebà Circus dedicata agli spettacoli di strada.

Anche questa edizione ha confermato il grande successo di Festebà, il Festival di Teatro Ragazzi con la partecipazione di circa 250 spettatori per ognuno dei 5 spettacoli in cartellone.

Un festival di rilievo nazionale, caratterizzato da una giuria popolare composta da bambini e adulti, che al termine di ogni edizione assegna la Menzione Speciale e il Premio Festebà.

La giuria della XIII edizione di Festebà ha decretato vincitore lo spettacolo "Zanna Bianca della natura selvaggia" della compagnia INTI. Queste le motivazioni: "Luigi D'Elia, unico interprete in scena, ha trasportato gli spettatori in un'altalena di emozioni suscitate da ritmi diversi e da una narrazione potente e sapientemente dosata, capace di evocare sensazioni che hanno offerto un'intensa esperienza percettiva ai presenti. Per l'intera durata dello spettacolo, il pubblico viene accompagnato da una scenografia essenziale ma suggestiva, unita ad una sapiente rielaborazione delle opere e della vita di Jack London a cura di Francesco Niccolini. Molto apprezzata è stata la messinscena, in cui la scelta delle musiche e l'utilizzo delle luci hanno messo in risalto l'intero percorso narrativo. Le tematiche della Natura selvaggia, della ricerca della libertà e della propria identità, del percorso di crescita e dell'importanza delle relazioni e della "cura" come ancora di salvezza nei momenti difficili, hanno dato vita a uno spettacolo completo e travolgente."

La menzione speciale è stata assegnata allo spettacolo "Domino" della compagnia Eskere per "l'abilità della giovane compagnia che, utilizzando diversi tipi di linguaggi propri delle nuove generazioni, ha messo in scena uno spaccato di vita famigliare con le sue complesse relazioni e in cui ogni personaggio è stato caratterizzato in modo efficace e mai banale. Innovativa e coinvolgente è stata la scelta di integrare la recitazione con il canto corale a cappella e di l'utilizzare la scenografia come fossero percussioni. La compagnia è stata molto apprezzata per l'energia, il dinamismo e la sincronia con cui gli attori hanno portato in scena questo spettacolo divertente e nello stesso tempo ricco di significati, valorizzando al meglio la figura del giovanissimo Gianmaria."

Grande novità molto partecipata di questa edizione è stata la rassegna FESTEBA' CIRCUS con i suoi 8 spettacoli che hanno animato ogni giorno l'Arena Spettacoli Festebà Circus in Piazza XXIV Maggio e permesso anche a quasi 500 bambini più piccoli di poter esprimere la loro preferenza grazie ai volontari di IBO Italia che hanno consegnato e raccolto le schede per la votazione.

Gli spettacoli più votati di questa prima edizione sono stati MAGO PER SVAGO della Compagnia l'Abile Teatro, BUBBLE ON CIRCUS ed il CIRCO PITANGA.



L'edizione 2019 si è conclusa giovedì 12 settembre con la Notte Bianca: spettacoli visite guidate e iniziative in alcuni dei luoghi più significativi centro storico dal pomeriggio a sera inoltrata e che hanno visto una grande partecipazione.

Estate Bambini è stata promossa dall'Istituzione dei Servizi educativi scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara e realizzata dal Consorzio RES - Riunite Esperienze Sociali assieme all'Associazione C.I.R.C.I., in collaborazione con AFM - Farmacie Comunali Ferrara ed HERA S.p.A., che hanno rinnovato il loro contributo mettendo in gioco risorse e competenze al servizio di bambini e famiglie della città.

Estate Bambini non sarebbe stata possibile senza l'Associazione C.I.R.C.I. e i suoi volontari, orgogliosi di aver partecipato con dedizione e impegno alla 26°edizione e che hanno contribuito a dare un esempio di cittadinanza attiva e concreta durante tutte le giornate della manifestazione.

Il Consorzio RES si è detto molto soddisfatto del lavoro di progettazione e realizzazione che ha visto le cooperative consorziate mettere in campo le proprie migliori competenze: i laboratori creativi della cooperativa le Pagine, i laboratori sulla mobilità e le biciclette proposti dalla cooperativa il Germoglio con Ricicletta, lo sviluppo di una nuova identità visiva della manifestazione realizzata dalla cooperativa Cidas.

