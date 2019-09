BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 25 settembre alle 17 presentazione libro in via Scienze Le vicende de 'L'ultimo Duca' di Modena raccontate da Elena Bianchini Braglia

E' dedicato alla figura e alle vicende di Francesco V d'Austria-Este il libro di Elena Bianchini Braglia che sarà presentato mercoledì 25 settembre 2019 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). L'incontro, a cura di APS Pro Loco Ferrara, nell'ambito di 'Aspettando... Autunno Ducale 2019' sarà introdotto da Alessandro Gulinati.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Francesco V non è l'uomo dei nostri tempi. Questa è l'accusa che maggiormente ricorre, la frase più usata e abusata dagli avversari politici dell'ultimo Duca di Modena. Ribaltata in elogio dai suoi sostenitori. Da qualunque parte lo si guardi, è questo il tratto saliente di una personalità coraggiosamente ancorata a principi che sembrano superati, a difesa di un mondo che nel corso dell'Ottocento cola a picco. Per questo Francesco V diventa un simbolo, un punto di riferimento. La sua fama supera i confini modenesi per diffondersi in tutta Europa. Sconfitto, abbandonato persino dalla sua amata Austria, rimane forte, saldo in quei valori che considera eterni e che non è disposto a barattare. Attraverso la figura de L'ultimo Duca, superate le polemiche tra vincitori e vinti, si assiste al passaggio di un'epoca. E si conosce una Modena capitale estense, protagonista, con il suo attivissimo gruppo di intellettuali e le sue celebri riviste, di una pagina di storia europea.

Elena Bianchini Braglia, direttrice della rivista Il Ducato, da molti anni si occupa di storia Estense, e oltre a saggi in atti e miscellanee, ha pubblicato numerosi volumi di argomento storico e monografie biografiche femminili. Tra le diverse pubblicazioni: Adelgonda di Baviera (TeI 2003); Maria Beatrice Vittoria. Restaurazione e risorgimento tra Estensi e Savoia (TeI 2004); O regina o santa, Maria Beatrice d'Este, l'unica italiana sul trono d'Inghilterra (TeI 2005); Il esilio con il Duca, la storia esemplare della Brigata Estense (TeI 2007); Anna e lo Sfregiato, una principessa estense nella Francia delle guerre di religione (TeI 2010); Le origini della casta, il Risorgimento del malaffare (CSR 2011), 28 giugno 1914. Ferdinando e Sofia, la morte dell'Europa (CSR 2014), Le lacrime della Beata, il miracolo di Beatrice d'Este (TeI 2016).

Il calendario completo degli eventi e delle attività culturali, aperti liberamente a tutti gli interessati, in programma nelle biblioteche e archivi del Comune di Ferrara su: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: