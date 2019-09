LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Lavori dal 26 settembre con interruzione della circolazione Nuovo manto stradale per un tratto di via Canalazzi

Inizieranno giovedi 26 settembre 2019, salvo avverse condizioni meteo, i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento del manto stradale in via Canalazzi nel tratto dal numero civico 136 al numero 96 (Tabella centro abitato Corlo).

Nel periodo di esecuzione dei lavori, nel tratto interessato sarà interrotto il transito veicolare (ammessi i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili, i mezzi di soccorso/emergenza) e sarà in vigore il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta.