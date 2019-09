MUSEO DI STORIA NATURALE - Venerdì 27 settembre 2019 dalle 21 alle 23 al Museo di Storia Naturale di Ferrara La Notte dei Ricercatori 2019: dietro le quinte della ricerca al Museo di Storia Naturale

Venerdì 27 settembre 2019 dalle 21 alle 23, in occasione della "Notte dei ricercatori", il Museo di Storia Naturale di Ferrara sarà aperto gratuitamente al pubblico di tutte le età.

I ricercatori del Museo accoglieranno i cittadini attorno ai "tavoli della scienza", per puntare i riflettori sulla ricerca e sul lavoro condotto "dietro le quinte" del percorso esposto nelle sale. Spiegheremo come anche i non esperti possono aiutare chi fa ricerca per far crescere le conoscenze scientifiche. Parleremo di natura, di ambiente e della loro tutela. L'evento è organizzato dal Museo di Storia Naturale di Ferrara in collaborazione con Associazione Naturalisti Ferraresi e Associazione Didò, che ha organizzato esperimenti aperti a tutti per simulare in piccolo le conseguenze ambientali dei cambiamenti climatici.

La Notte dei Ricercatori è un'iniziativa promossa e cofinanziata dalla Commissione Europea all'interno del Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione HORIZON 2020, che da diversi anni coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i Paesi europei.

L'obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.

Immagini scaricabili: