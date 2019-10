BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 2 ottobre alle 17 presentazione libro in via Scienze 'La Calzetta dello Sport': parodia del mondo del calcio firmata da Giovanni Calza

Racconta il mondo del calcio in chiave autoironica e surreale il libro di Giovanni Calza 'La Calzetta dello Sport: Scortichino contro Milion' che mercoledì 2 ottobre alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). La presentazione sarà introdotta da Fausto Natali.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il libro, interamente illustrato a colori, narra lo " scontro titanico di Coppa dei Calcioni tra la squadra più incoppettata e scudettata del mondo" contro la compagine " più sclavicolata, smidollata e scalcagnata dell'universo intero". Così recita il titolo del primo articolo del libro, che annuncia l'incontro tra lo Scortichino e il Milion. Si tratta infatti di una cartotelecronaca suddivisa per articoli e si presenta come una colossale parodia del calcio narrata dal più famoso quotidiano sportivo italiano, La Gazzetta dello Sport. Il testo è comico, autoironico e surreale al tempo stesso, in cui si gioca con le parole in un tourbillion di scherzi, doppi sensi e prese in giro. Come ha detto un giornalista, il calcio deve riprendersi la sua fanciullezza. E questo libro ne è un limpido esempio.

Il libro, edito da Albatros Il Filo e distribuito dalle Messaggerie Libri, è stato presentato lo scorso 12 maggio alla Fiera del Libro di Torino. Prossimamente verrà presentato anche nelle kermesse letterarie di Milano, Roma e Francoforte.

