INTERNAZIONALE A FERRARA 2019 - Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre tanti appuntamenti per bambini e ragazzi (via Romiti 13) "Internazionale Kids": apertura straordinaria della Biblioteca Casa Niccolini

In occasione del Festival "Internazionale a Ferrara 2019" numerosi appuntamenti dedicati ai bambini saranno ospitati negli spazi della Biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara).

Per l'occasione la biblioteca osserverà un orario di apertura al pubblico straordinario:

Sabato 9-12.30 e 15-19

Domenica 10-13 e 15-18

Saranno attivi tutti i servizi di prestito, rientro e iscrizione normalmente offerti dalla Biblioteca; anche le raccolte di giochi da tavolo, riviste, dvd saranno a disposizione del pubblico.

Per maggiori informazioni visita il Sito web Casa Niccolini (bit.ly/CasaNiccolini)

Programma degli appuntamenti per "Internazionale Kids"

Tutte le attività per i ragazzi sono gratuite e a numero chiuso, per un massimo di 15 partecipanti. Iscrizioni mezz'ora prima dell'inizio, nel luogo in cui si svolge il laboratorio.

Venerdì 4 ottobre

Ore 17.00

"Kidseconomics" (8-11 anni) - Sala Polivalente

Chi ha detto che tasse, interessi e prestiti sono termini troppo difficili da capire? Un laboratorio per scoprire che l'economia riguarda tutti noi. A cura del Consiglio nazionale delle ricerche

Ore 17.00 - Sala Ragazzi

FAMMI CAPIRE: Le rappresentazioni dei corpi nei libri per ragazzi

Incontro di formazione e confronto rivolto a insegnanti, bibliotecari/e per parlare di corpi, sessualità ed educazione affettiva a partire dalla mostra bibliografica "Fammi capire", a cura di SCOSSE - Associazione di Promozione Sociale e Ottimomassimo Librerie per ragazzi.

Sabato 5 ottobre

Ore 10,00-12,00 "Kidseconomics" (8-11 anni) - Sala Polivalente

Chi ha detto che tasse, interessi e prestiti sono termini troppo difficili da capire? Un laboratorio per scoprire che l'economia riguarda tutti noi. A cura del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ore 10,30-11,30 "Fiabe straordinarie per famiglie non ordinarie" (4-7 anni) - Giardino*

Elisa Binda e Mattia Perego presentano "Fiabe straordinarie per famiglie non ordinarie", Einaudi ragazzi 2019

Una famiglia allargata di folletti, un mostro e la sua mamma single, una principessa con i genitori separati: anche nelle fiabe tutte le famiglie sono magiche.

Ore 15,00-16,00 "Aldo & Rosa" (8-11 anni) - Sala Polivalente

Susanna Mattiangeli presenta "Aldo & Rosa".

Il fumetto, pubblicato a puntate su Internazionale Kids, racconta le avventure di Rosa e del suo amico immaginario Aldo, alle prese con professori bizzarri.

Ore 15,30- 17,00 "Io sono io" (5-8 anni) - Sala Ragazzi

Corpi che cambiano e si trasformano, dando vita a personaggi dalle qualità insospettabili. Un laboratorio per scoprire il gusto di scegliere chi si vuole essere e mettersi nei panni degli altri. A cura di Fammi capire.

Ore 16,30-17,30 "Nuno salva la Luna" (7-10 anni) - Sala Polivalente

Marino Neri presenta "Nuno salva la Luna", Canicola, 2019.

Un bambino alieno ha il compito di prendersi cura della Luna. Ma cosa succede quando sul satellite arrivano i terrestri?

Ore 18,00-18,45 "Sgranate gli occhi" (dai 6 anni) - Sala Polivalente

Proiezioni di fotografie da tutto il mondo. A cura delle photo editor di Internazionale.

Domenica 6 ottobre

Ore 10,30-11,30 "Questa non è una rosa" (dai 4 anni) - Sala Polivalente

Ilaria Rodella e Francesco Mapelli presentano Questa non è una rosa: Manuale di filosofia, domande ed esercizi per bambini curiosi, Corraini, 2019.

Ore 11,00-12,00 "Io sono io" (5-8 anni) - Sala Ragazzi

Corpi che cambiano e si trasformano, dando vita personaggi dalle qualità insospettabili. Un laboratorio per scoprire il gusto di scegliere chi si vuole essere e mettersi nei panni degli altri. A cura di Fammi capire.

Ore 12,00-12,45 "Sgranate gli occhi" (dai 6 anni) - Sala Polivalente

Proiezioni di fotografie da tutto il mondo. A cura delle photo editor di Internazionale.

Ore 15,00-16,00 "Jo e i tre cappottini" (5-8 anni) - Sala Polivalente

Gud presenta Jo e i tre cappottini, Tunuè, 2019

Non sopporta la scuola, gli amici e neanche i genitori, ma quando si troverà per magia dall'altra parte dello specchio, Jo capirà gli effetti di tutta la sua rabbia.

Ore 16,30-17,30 "Al timone!" (8-11 anni) - Sala Polivalente

Sfogliamo i giornali di tutto il mondo per bambine e bambini per creare un numero esclusivo di Internazionale Kids insieme alla redazione.

Nella foto - scaricabile in fondo alla pagina - un particolare del fumetto "Nuno salva la luna" che sarà al centro dell'incontro di sabato 5 ottobre 2019 (ore 16.30) alla Biblioteca per ragazzi Casa Niccolini di Ferrara

Immagini scaricabili: