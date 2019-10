INTERNAZIONALE A FERRARA - Da venerdì 4 ottobre a domenica 3 novembre 2019 al PAC (via Porta Mare 5) promossa da assessorato alla Cultura del Comune e Ferrara Arte I 140 scatti finalisti del 'World Press Photo 2019' in mostra al Padiglione d'arte contemporanea

A Ferrara arriva la 62.a edizione del premio World Press Photo 2019, visitabile da venerdì 4 ottobre a domenica 3 novembre 2019 al Padiglione d'Arte Contemporanea-PAC di palazzo Massari (corso Porta Mare 5, Ferrara). Inaugurazione per la stampa oggi, giovedì 3 ottobre 2019 alle 18.30, con la presenza dell'assessore alla Cultura Marco Gulinelli.

(Comunicato a cura degli organizzatori)

Dal 4 ottobre al 3 novembre 2019 si terrà al PAC-Padiglione d'Arte Contemporanea (corso Porta Mare 5, Ferrara) la 62.a edizione della mostra World Press Photo 2019. La mostra, ideata da World Press Photo Foundation di Amsterdam, promossa dal Comune di Ferrara - Assessorato alla Cultura e Ferrara Arte e organizzata da FAST in collaborazione con Internazionale a Ferrara, ospiterà le 140 foto finaliste del prestigioso contest di fotogiornalismo, che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo così a costruire la storia del miglior giornalismo visivo mondiale.

A vincere questa edizione per la foto dell'anno è stato John Moore con lo scatto Crying Girl on the Border che mostra la piccola Yanela Sánchez, originaria dell'Honduras, che si dispera mentre lei e la madre Sandra Sánchez vengono arrestate da agenti della polizia di frontiera statunitense a McAllen, in Texas, il 12 giugno 2018.

"John Moore si conferma fotogiornalista sensibile ed attento alla dignità dei soggetti che rappresenta mentre segue le notizie. La bambina che piange disperata davanti alla madre che viene arrestata e perquisita dalla polizia di frontiera al confine tra il Messico e gli Stati Uniti d'America, è un'immagine giornalisticamente efficace e al tempo stesso umanamente struggente. Un'immagine capace di sintetizzare in una frazione di secondo la disumanizzazione di certa politica miope di fronte alle grandi sfide del nostro tempo. Un'immagine diventata 'virale' subito dopo la sua prima pubblicazione e che ha saputo rappresentare più di mille parole la critica all'attuale politica di Trump sull'immigrazione", ha commentato Francesco Zizola, vincitore del World Press Photo of the Year nel 1996 e direttore artistico di FAST.

Ad aggiudicarsi invece il premio World Press Photo Story of the Year, è stato Pieter Ten Hoopen con The Migrant Caravan. L'immagine mostra un gruppo di persone che corre verso un camion che si è fermato per dare loro un passaggio, fuori Tapanatepec, in Messico, il 30 ottobre 2018, per raggiungere gli Stati Uniti.

I nomi dei vincitori della più importante manifestazione di fotogiornalismo al mondo sono stati resi noti nel corso della cerimonia di premiazione lo scorso 11 aprile che ha inaugurato il World Press Photo Festival di Amsterdam.

"Attraverso il nostro festival e le mostre allestite in numerosi paesi, presentiamo storie che invitano lo spettatore a fermarsi, sentire, riflettere e agire", dichiara Lars Boering, direttore generale della Fondazione World Press Photo.

L'esposizione del World Press Photo 2019 nel suo insieme rappresenta un documento storico che permette di rivivere le storie che caratterizzano la contemporaneità nelle sue molteplici sfaccettature. Il suo carattere internazionale e le migliaia di persone che ogni anno nel mondo visitano la mostra, sono la dimostrazione della capacità che le immagini hanno di trascendere differenze culturali e linguistiche, per raggiungere livelli altissimi e immediati di comunicazione.

Quest'anno, il concorso ha visto la partecipazione di 4.783 fotografi da 129 paesi diversi che hanno presentato un totale di 78.801 immagini. I finalisti e candidati ai premi e protagonisti della mostra sono 43, provenienti da 25 differenti paesi: Australia, Belgio, Brasile, Canada, Repubblica Ceca, Egitto, Francia, Germania, Ungheria, Iran, Italia, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Filippine, Portogallo, Russia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Siria, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, e Venezuela. Di questi, 14 sono donne (32%), il che rappresenta un significativo aumento rispetto al concorso fotografico del 2018, dove solo il 12% dei partecipanti erano donne.

La World Press Photo Foundation, nata nel 1955, è un'istituzione internazionale indipendente per il fotogiornalismo senza fini di lucro. Il World Press Photo gode del sostegno della Lotteria olandese.

La FAST, partner della fondazione World Press Photo, è un centro polifunzionale interamente dedicato alla fotografia professionale. Si propone di mettere a disposizione del territorio l'esperienza e le relazioni costruite nel tempo, con l'obiettivo di portare a Roma e in altre città italiane il più grande e più prestigioso concorso di fotogiornalismo mondiale.

Internazionale a Ferrara, partner della mostra, è il festival di giornalismo organizzato dal 2007 dalla rivista di informazione Internazionale, dal Comune di Ferrara, da ARCI Ferrara, da Ferrara sotto le Stelle. Il festival, della durata di 3 giorni, offre numerosi ambiti di dibattito, specialmente incentrati sui principali temi di attualità.

Internazionale, media partner della mostra, è un settimanale italiano d'informazione fondato nel 1993 che pubblica i migliori articoli dei giornali di tutto il mondo.

Eni, sponsor ufficiale della mostra, riconferma la sua attenzione a promuovere la cultura in tutte le sue forme, con una particolare attenzione alla fotografia e al fotogiornalismo.

SCHEDA INFORMATIVA

Titolo WORLD PRESS PHOTO 2019

Sede PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, corso Porta Mare 5, Ferrara

Periodo 4 ottobre - 3 novembre 2019

Promossa da Comune di Ferrara - Assessorato alla Cultura

Mostra organizzata da FAST e World Press Photo Foundation di Amsterdam in collaborazione con Internazionale a Ferrara

Orari Durante il Festival di Internazionale a Ferrara: venerdì 4, sabato 5 ottobre: dalle 10 alle 22; domenica 6 ottobre: dalle 10.00 alle 20.00. Dal 8/10 al 3/11 Martedì - domenica: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; lunedì chiuso. L'ingresso è consentito fino a un'ora prima della chiusura

Informazioni Tel 0532 241417

Biglietto Intero € 6 Ridotto € 4 Dai 6 fino ai 14 anni, over 65, possessori tessera ARCI, MyFE card Gratuito 0-6 anni e portatori di handicap

Visite Guidate in lingua inglese Venerdì 4 Ottobre h12:00 e h18:00; Sabato 5 Ottobre h:12:00 in lingua italiana Sabato 5 Ottobre h18:00; Domenica 6 Ottobre h11:00 e h16:00 Prenotazione obbligatoria presso l'Info Point del festival

Ufficio stampa FAST Serena Scarfì serena@10bphotography.com. Questo il link per scaricare la cartella stampa della mostra drive.google.com/open?id=13ZIX5-GZ8XSp-jc6SpDwtLTu5vQSYXG7.

Le categorie

- Winner: World Press Photo of the Year ( sei nominati)

- Winner: World Press Photo Story of the Year (tre nominati)

- Contemporary Issues

- Environment

- General News

- Long-Term Projects

- Nature

- Portraits

- Sports

- Spot News

Nella foto in alto - scaricabile in fondo alla pagina - lo scatto vincitore del premio Foto dell'anno intitolato "Crying Girl on the Border" di John Moore (Getty Images). Nell'altra immagine sotto una delle immagini di Pieter Ten Hoopen intitolata "Civilian Act" che ha vinto il World Press Photo of the Year (Agence Vu).

