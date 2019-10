PROGETTO METROPOLI DI PAESAGGIO - Partenza domenica 6 ottobre alle 15 dalla Darsena San Paolo. Iniziativa gratuita e aperta a tutti per i soli posti disponibili In battello da Ferrara a Vigarano per informare e sensibilizzare sulla sicurezza stradale

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

A seguito del grave incidente avvenuto sabato 28 settembre a Vigarano Mainarda, e date le circostanze del tragico evento, i Sindaci di Vigarano Mainarda, Occhiobello, Salara e Ferrara, hanno deciso di dedicare il viaggio del battello di Trasporto Pubblico Locale del progetto 'Metropoli di Paesaggio' di domenica 6 ottobre, all'informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Questa iniziativa è avallata e supportata dall'associazione italiana "Familiari e vittime della strada", che fornirà il materiale divulgativo, e dall'associazione di psicologi dell'emergenza Sipem SoS Emilia Romagna, presente con le volontarie del territorio.

Il battello partirà alle 15 dalla Darsena San Paolo a Ferrara con direzione Vigarano e ritorno.

L'evento avrà il titolo 'Per la sicurezza stradale, Istituzioni e cittadini insieme".

L'imbarcazione è omologata per 80 posti e ci saranno familiari di vittime della strada impegnati nella campagna di sensibilizzazione.

L'accesso al battello è gratuito e possibile fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Hanno aderito i Sindaci dei Comuni di: Vigarano Mainarda - Barbara Paron, Occhiobello - Sondra Coizzi, Salara - Lucia Ghiotti, Ferrara - Alan Fabbri.