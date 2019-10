BIBLIOTECA TEBALDI - Martedì 8 ottobre alle 17 nella sala di via Ferrariola a San Giorgio “L'incredibile viaggio di nonna Rosa”: avventure per bambini dai 3 ai 10 anni

Avventure gigantesche in luoghi lontani o molto vicini, ma comunque sorprendenti, quelle al centro della narrazione ad alta voce in programma per martedì 8 ottobre 2019 alle 17 alla biblioteca comunale Dino Tebaldi di San Giorgio (via Ferrariola 12) per il ciclo di appuntamenti per bambini dai 3 ai 10 anni "Io leggo a te e tu leggi a me" che - per questo mese di ottobre - sarà dedicato al tema "W i nonni!".

Ecco allora la storia de "L'incredibile viaggio di Nonna Rosa" di Davide Calì illustrato da Anna Laura Cantone (Leonardo publishing, 2008) e del "Trattore della nonna" di Anselmo Roveda illustrato da Paolo Domeniconi (EDT-Giralangolo, 2014).

Dopo la narrazione, come consuetudine, verrà data la possibilità ai bambini presenti di esprimersi a loro volta in veste di narratori in erba portando le proprie proposte, idee e suggerimenti di lettura. La partecipazione è libera e gratuita.

Per info: Biblioteca comunale Tebaldi del quartiere di San Giorgio, via Ferrariola 12 a Ferrara, email bibl.sangiorgio@comune.fe.it, tel. 0532 64215.

Immagini scaricabili: