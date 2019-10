BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 7 ottobre alle 17 presentazione libro in via Scienze 'Il passeggiere disingannato': le guide di Ferrara in età pontificia analizzate in un volume a cura di Ranieri Varese

Propone un approfondimento sul tema delle guide della città di Ferrara pubblicate nel periodo del governo pontificio il libro a cura di Ranieri Varese 'Il passeggiere disingannato' che lunedì 7 ottobre 2019 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). Nel corso dell'incontro, a cura dell'Associazione Amici della Biblioteca Ariostea, ne parleranno con il curatore: Francesca Cappelletti, docente di Storia dell'arte all'Università di Ferrara e Fiammetta Sabba, docente di Storia della Bibliografia e delle biblioteche dell'Università di Bologna.

Il volume analizza il tema, locale ma di valenza generale, delle guide di Ferrara e della loro rappresentazione della città durante il periodo del governo pontificio. Le 'guide' sono lo strumento che la classe dirigente cittadina utilizzava per dare rappresentazione di sé e del proprio governo ai viaggiatori e ai propri concittadini. Il genere ha una particolare fioritura nel XVIII secolo, nel momento in cui il 'Grand Tour' e la visita in Italia era divenuto momento obbligato per la formazione intellettuale e civile della borghesia e della aristocrazia europee.

Le guide che descrivono Ferrara, a partire dal XVII secolo sino ad oggi, avevano ricevuto negli anni scarsissima attenzione, utilizzate quasi solamente come base documentaria nel settore, troppo specialistico, degli storici dell'arte.

Il problema del senso e del significato delle guide dedicate a Ferrara è stato per la prima volta affrontato ed approfondito nel corso del convegno tenutosi alla Biblioteca comunale Ariostea a Ferrara il 19 ottobre 2017, di cui il presente volume raccoglie i saggi, dedicati all'arch. Carlo Bassi, autore di numerose guide su Ferrara.

