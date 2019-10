BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 9 ottobre 2019 alle 17 incontro in via Scienze 'Fasto, eleganza e lusso alla tavola di Lucrezia Borgia' in una conferenza di Elisabetta Barbolini Ferrari

Sarà dedicata a Lucrezia Borgia e ai fasti dei banchetti rinascimentali, tra Roma e Ferrara, la conferenza di Elisabetta Barbolini Ferrari in programma mercoledì 9 ottobre 2019 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). L'incontro è a cura della Pro Loco di Ferrara e dell'Associazione Terra e Identità Modena.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Nell'ambito di "Aspettando Autunno Ducale nelle Terre Estensi" e in Occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Lucrezia Borgia la APS Pro Loco Ferrara e l'Associazione Terra e Identità Modena propongono un incontro dedicato ad una delle figure più misteriose e discusse del Rinascimento italiano: Lucrezia Borgia. Figlia illegittima di un Papa, celebrata per la sua bellezza, donna molto controversa con fama di avvelenatrice. Negli ultimi decenni la sua figura è stata rivalutata dagli storici, in particolare per le sue doti di diplomatica, di politica e di mecenate che seppe mostrare come duchessa di Ferrara.

