SCUOLA E FORMAZIONE - Venerdì 25 ottobre per il progetto di 'imparare facendo'. Martedì 29 e mercoledì 30 ottobre incontri e laboratori per orientare i ragazzi "Simulimpresa" e "Festival dell'orientamento": due eventi di formazione e lavoro

Si sono tenute oggi (lunedì 21 ottobre 2019) nella residenza municipale le due conferenze stampa di presentazione rispettivamente della giornata organizzata per il "XXV anniversario dall'avvio del Programma Simulimpresa in Italia", in programma a Ferrara venerdì 25 ottobre 2019 (ore 9.30-13.30), e di presentazione del "Festival dell'orientamento" in programma a Ferrara martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2019 (ore 9-13).

LA SCHEDA/1 - Simulimpresa è un modello didattico innovativo di "learning by doing". Gli studenti apprendono in un assetto lavorativo, comparabile con l'azienda, ma che ha finalità formativa. Ferrara è sede (presso la Città del Ragazzo) della Centrale Nazionale del Programma Simulimpresa, dove il progetto è stato lanciato a livello nazionale 25 anni fa. Alla Centrale fanno riferimento tutte le imprese simulate italiane, che corrispondono a circa 200 classi di ragazzi di scuole professionali nazionali che hanno aderito a questo modello di insegnamento, veicolato attraverso la simulazione di una realtà lavorativa. In occasione dei 25 anni è stata organizzato l'appuntamento del 25 ottobre - ha spiegato il direttore della Città del ragazzo Giuseppe Sarti - per celebrare la ricorrenza e per approfondire gli aspetti del particolare modello formativo, che permette di apprendere all'interno di un contesto lavorativo simulato.

"Quest'anno - ha commentato l'ass. Dorota Kusiak - abbiamo il piacere di festeggiare il 25esimo anniversario dell'introduzione della simulazione d'impresa nelle realtà scolastiche del nostro territorio. Infatti dal 1994 il programma viene gestito e coordinato dalla Centrale Italiana che ha la sede presso l'istituto don Calabria-Città del Ragazzo. L'amministrazione ha il piacere e il dovere di sostenere i programmi formativi come questo, che persegue l'obiettivo di promuovere la formazione dei giovani attraverso l'esperienza all'interno di una situazione simulata di lavoro. Una modalità molto efficace, che accompagna e concretizza le conoscenze teoriche estendendo il concetto del sapere al saper fare".

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'ass. alla Pubblica istruzione e Formazione Dorota Kusiak, il direttore dell'Istituto Don Calabria Giuseppe Sarti, Antonio Marchini (Città del ragazzo dell'Istituto Don Calabria) e Silvia Sturaro operatrice della Centrale nazionale di simulazione che ha sede presso l'istituto professionale di Ferrara.

Per info: www.simulimpresa.com/go/.

LA SCHEDA/2 - Il "Festival dell'orientamento" è un evento in programma da martedì 29 a mercoledì 30 ottobre che fa parte dell'Operazione triennale per l'orientamento scolastico, formativo e lavorativo, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna.

"Un programma ricco di iniziative - ha sottolineato l'ass. Dorota Kusiak - che comprende laboratori pratici e anche lezioni-spettacolo, che sono un modo molto efficace per coinvolgere i giovani non solo con realazioni frontali. Avere la possibilità di orientarsi è fondamentale per preparsi a realizzare se stessi, per la realizzazione di quello che i ragazzi si propongono di fare nella vita e quindi per la loro felicità".

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'ass. alla Pubblica istruzione e Formazione Dorota Kusiak, il direttore dell'Istituto Don Calabria e rappresentante di Aeca (Associazione emiliano-romagnola centri autonomi di formazione prefessionale) Giuseppe Sarti, Patrizia Gardellini(Organismo Intermedio Regione Emilia-Romagna), Michele Zarri (Aeca), Chiara Pancaldi(Centoform).

Festival dell'orientamento di Ferrara - Data di svolgimento dell'evento: 29 e 30 ottobre 2019, orario 9-13. Sede: tutto l'evento si terrà a FERRARA tra Sala Boldini, Camera di commercio, Facoltà di Economia, Teatro Verdi.

Per info: www.orientafe.it/.

Descrizione dell'evento: Prima fiera dell'Orientamento per studenti, docenti, giovani del Comune di Ferrara. Una due giorni di incontri, dibattiti, laboratori dedicati al tema dell'Orientamento alla Scelta con la presenza di enti di formazione, università, aziende e associazioni del terzo settore.

Programma di martedì 29 ottobre 2019 - ISTITUTI SUPERIORI - Il 29 ottobre l'iniziativa si rivolge principalmente a studenti del 5° anno degli Istituti Secondari di secondo grado di Ferrara ed è prevista la partecipazione di professionisti ed imprenditori.

Conferenze

- Conferenza autoimprenditoria giovanile

- Conferenza UniFE Studi Economico-Giuridici

- Conferenza UniFE Medicina Biologia Lettere

- Conferenza UniFE Ingegneria / Professioni Industriali

- Conferenza UniFE Matematica / Informatica

- Incontro con imprenditori/professionisti

- Sensibilizzazione al volontariato

Laboratori

- Laboratorio redazione di CV

- Laboratorio simulazione Colloquio di lavoro

- Laboratorio Competenze digitali

- Laboratorio Pensiero collaborativo / Innovazione Digitale

- Laboratorio Virtual reality e grafica 3D

Programma di mercoledì 30 ottobre 2019 - SCUOLE MEDIE

Il 30 Ottobre si terrà una giornata dedicata agli studenti delle Scuole secondarie di primo grado (in particolare allievi delle 3° medie) che avranno la possibilità di incontrare studenti delle scuole superiori, enti di formazione e partecipare a conferenze con professionisti del settore artigiano.

Teatro Educativo "ORIENTATTIVAMENTE"

- OrientAttivaMente è una lezione spettacolo sui temi dell'orientamento scolastico rivolta a ragazzi di terza media, il cui obiettivo è quello di stimolare nei partecipanti una riflessione sui principali fattori che possono influenzare la scelta del percorso di studi superiori e sulle valutazioni che possono attuare per scegliere in modo consapevole la scuola più vicina alle loro attitudini e capacità.

Durante la lezione spettacolo invitiamo i ragazzi a riflettere su quali siano le loro caratteristiche personali predominanti, a modulare i consigli degli adulti e a conoscere quali sono i meccanismi che possono influenzare le scelte individuali.

Conferenze

- Le professioni del futuro nel mercato del lavoro

Laboratori

- Analisi dell'offerta formativa del territorio

- Incontro con Istituti secondari di secondo grado

- Incontro con Enti di Enti di formazione professionale

- Laboratorio sul pensiero collaborativo

- Organizzato AECA all'interno del partenariato provinciale per l'orientamento AECA, Centoform, CFI, Demetra, Ecipar, Formart, IAL, Irecoop

