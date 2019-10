ISTITUTO STUDI RINASCIMENTALI - Giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 ottobre a Palazzo Bonacossi (via Cisterna del Follo 5) "L'inquieto Rinascimento di Lucrezia Borgia": tre giorni di conferenze

"L'inquieto Rinascimento di Lucrezia Borgia" è il tema attorno a cui si svolgerà la XXII Settimana di Alti Studi Rinascimentali, in programma per giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2019 a Palazzo Bonacossi (via Cisterna del Follo 5, Ferrara) a cura dell'Istituto di Studi Rinascimentali.



LA SCHEDA a cura degli organizzatori - La città di Ferrara organizzò nel 2002, in occasione del cinquecentenario dell'arrivo di Lucrezia Borgia (2 febbraio 1502), una numerosa serie di iniziative. Da allora, nuove carte sono emerse dagli archivi, mentre altre e interessanti ricerche si sono aggiunte, ampliando la nostra conoscenza di un'epoca inquieta e attraversata da drammatici conflitti.

Quest'anno, in coincidenza con l'anniversario della morte (1519), l'Istituto di Studi Rinascimentali intende dedicare le sue tradizionali giornate di studio a Lucrezia, per celebrarne la memoria e consentire, a noti studiosi e a giovani ricercatori, di esporre i risultati delle loro indagini, che - come sempre - saranno poi pubblicati su un prossimo numero della rivista dell'Istituto "Schifanoia" (Editore Serra).

Durante il convegno, saranno affrontati temi di carattere storico e religioso, biografico e letterario, spaziando anche nell'ambito del teatro, della musica e del cinema, senza dimenticare l'arte, la ritrattistica rinascimentale e le dimore di Lucrezia. L'invito di partecipazione al convegno, con una relazione, è stato esteso a giovani studiose e studiosi, sulla base di proposte, ben motivate da un breve abstract.

Il convegno, che si articolerà su tre giornate, è organizzato dall'Istituto di Studi Rinascimentali, in collaborazione con Ferrara Arte.

Il Programma delle tre giornate dedicate a "L'inquieto Rinascimento di Lucrezia Borgia" è disponibile nell'allegato scaricabile in fondo alla pagina.

Per info: pagina web www.artecultura.fe.it/1993/settimane-di-alti-studi, Musei di Arte Antica, Sacra e Storico Scientifici, Segreteria di Direzione-Palazzo Bonacossi e Segreteria di Direzione dell'Istituto di Studi Rinascimentali, via Cisterna del Follo 5, Ferrara, tel. 0532 232924, email e.capanna@comune.fe.it.

"Ritratto di giovane dama" di Bartolomeo Veneto (1500-1510, National Gallery, Londra)

