ATTIVITA' PRODUTTIVE - Dal 25 al 27 ottobre in piazza Travaglio la cucina proveniente da tutta Italia e dal mondo Torna a Ferrara 'Streetfood 4Wheels', festival del gusto dedicato al meglio del cibo di strada

Si è svolta oggi in mattinata (martedì 22 ottobre) nella residenza municipale di Ferrara la conferenza stampa di presentazione di 'Streetfood 4Wheels', quinta edizione della manifestazione dedicata al cibo di strada in programma dal 25 al 27 ottobre in piazza Travaglio a Ferrara per iniziativa dell'associazione Streetfood e FEshion Eventi.

All'incontro con i giornalisti erano presenti l'assessore alle Attività Produttive, Fiere e mercati del Comune di Ferrara Angela Travagli, Alessandra Scotti dell'agenzia Feshion Eventi e Massimiliano Ricciarini dell'associazione Streetfood 4Wheels.

"Il prossimo - ha affermato l'assessore Angela Travagli - sarà un fine settimana davvero denso di manifestazioni, manifestazioni che abbiamo chiamato a collaborare fra loro e con gli esercenti delle zone coinvolte, per dar vita ad un progetto complessivo e armonico, dove le tante proposte vadano davvero a vantaggio di tutta la città e dei suoi visitatori. In questo contesto ben si inserisce "Streetfood", iniziativa che riesce a distinguersi per le sue proposte gastronomiche con cibi di strada tradizionali, proposti da originali mezzi trasformati in piccoli ristoranti e per far tappa in una delle nostre migliori piazze cittadine".

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Confermata anche per il 2019 la partnership tra la FEshion Eventi e l'Associazione Streetfood che porta ancora una volta il meglio del cibo di strada certificato. In piazza Travaglio i food truck con la tendina per promuovere la città degli estensi

Cibo di strada di qualità su "gomma" ancora una volta a Ferrara dal 25 al 27 ottobre in piazza Travaglio. Con "4Wheels" la quinta edizione dello Streetfood Village nella città degli estensi per dare vita in pieno autunno ad un vero e proprio festival del gusto con cibo e bevande da tutto il mondo, per tutti i gusti e per tutta la famiglia. «Una collaborazione ormai storica quella con la FEshion Eventi - spiega Massimiliano Ricciarini, presidente di Streetfood - che ancora una volta darà la possibilità a tutti gli appassionati, ormai anche abituali, di scoprire i migliori gusti su strada provenienti da tutta Italia e dal mondo, selezionati secondo il nostro decalogo del gusto».

Il programma dell'evento. L'evento è organizzato come detto da Streetfood in collaborazione con FEshion Eventi e con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Il programma non si ferma alle degustazioni (con truck aperti il venerdì dalle 17 alle 24 e il sabato e domenica dalle 11 alle 24), ma si arricchisce come sempre di tante attività collaterali. Venerdì 25 ottobre Dj Set dale 18, sabato alle 21 musica live con "Alcolici Sospetti" cover band Vasco Rossi mentre Domenica alle ore 20 caribbean dance show con scuola di danza Easy Dance SSD di Ferrara.

I cibi di strada presenti. Nello Streetfood 4wheels di Piazza Travaglio saranno presenti decine di specialità da tutta Italia e dal mondo per far degustare alle migliaia di persone previste i cibi di strada più tradizionali e genuini. Un sorta di giro d'Italia e non solo, a partire dalla Liguria con la Farinata e la focaccia al formaggio tipo Recco, poi la Toscana con gli hamburger di Chianina e di Cinta senese. Dalla Lombardia i cocktail di qualità servito da una cabina di camion, mentre dall'Abruzzo arrosticini, polpettine cacio e ove e formaggio fritto. Dalle Marche le olive ascolane e i fritti sul cono e i panini di mare. Lazio presente con la Pinsa Romana e dalla Puglia gli immancabili Puccia con polpo alla griglia, panzerotti e focaccia barese. Questi sono solo alcuni dei must italiani, senza contare l'estero con gli Usa con il BBQ di carne, dal Messico Tacos, burritos e chili con carne. All'infopoint di Streetfood sarà poi possibile degustare birra artigianale oltre a prosecco e vin brûlé. Il menu e la mappa dei cibi con il programma sono disponibili su www.streetfood.it (in allegato la mappa completa)

Il progetto "4 Wheels" per i food truck con la tendina. I food truck con la tendina sono una parte dell'associazione che promuove il cibo di strada di qualità. Sotto il marchio "4Wheels" infatti sono stati selezionati alcuni dei cibi più famosi in Italia e nel mondo cucinati direttamente sui furgoni, i truck appunto. Si tratta di un modo di interpretare in chiave moderna il cibo di strada, pur non perdendone i valori essenziali che sono poi quelli raccolti dal decalogo del cibo di strada che l'associazione porta avanti e con il quale seleziona i propri partner.

Gli ineguagliabili numeri di Streetfood. Oggi, dopo undici anni di attività, l'Associazione può vantare numeri importanti per il settore. A partire dagli eventi che negli anni hanno toccato oltre 120 città italiane, portando in degustazione centinaia di cibi di strada italiani e non solo, raggiungendo, si stimano, circa 6,5 milioni di appassionati negli oltre 430 eventi messi in piedi. A questi eventi vanno aggiunti, oltre alla somministrazione di cibi "certificati", anche attività culturali collaterali, come le visite guidate ai centri storici delle città che hanno ospitato i cosiddetti "Streetfood Village", ma anche convegni, seminari e master di approfondimento. Oltre a questo sono decine le tesi di laurea alla quali l'associazione ha contribuito, centinaia i professionisti aiutati a entrare in questo settore partendo da zero.

