SICUREZZA E FRAZIONI - Mercoledì 23 ottobre alle 12.30 CONFERENZA STAMPA in sala Zanotti. Giovedì 24 ottobre alle 19 incontro a Cocomaro di Cona Via al tour "Frazioni in Comune" con il vicesindaco Lodi

Verde, illuminazione pubblica, il ponte Bailey. Sono questi i temi al centro della prima tappa del tour "Frazioni in Comune - L'amministrazione comunale ascolta i residenti delle frazioni ferraresi" a cura del vicesindaco e assessore a Sicurezza, mobilità e frazioni Nicola Lodi. L'appuntamento è per giovedì 24 ottobre 2019 alle 19 al bar 'il Capitano', in via Comacchio 366/b a Cocomaro di Cona (Ferrara), dove il vicesindaco e assessore Lodi incontrerà i residenti del paese.

Per illustrare nel dettaglio il ciclo di incontri e le prime date in calendario dell'iniziativa "Frazioni un Comune", il vicesindaco e assessore alla Sicurezza-Frazioni-Protezione Civile e Mobilità Nicola Lodi incontrerà i giornalisti mercoledì 23 ottobre alle 12.30 in sala Zanotti (residenza municipale).

