CIVILTA' FERRARESE E BENI MONUMENTALI - Il 3 novembre pomeriggio di studi al Maf e il 4 novembre inaugurazione della 'Nike' restaurata Doppio appuntamento a San Bartolomeo in Bosco in onore della 'Vittoria Alata. Monumento del ricordo'

Domenica 3 novembre 2019 alle 15 al Maf di S. Bartolomeo in Bosco pomeriggio di studi sulla Grande Guerra e la Vittoria Alata

Domenica 3 novembre 2019 dalle 15 il Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese (MAF) a S. Bartolomeo in Bosco (via Imperiale n. 263, Ferrara), ospiterà un pomeriggio di studi sul tema della Grande Guerra e della Vittoria Alata di San Bartolomeo in Bosco, pregevole scultura eretta in onore dei Caduti.

Introdurranno la conferenza Marco Gulinelli (Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara) e Pier Carlo Scaramagli (Presidente del MAF).

L'iniziativa, cui interverranno qualificati relatori, prevede un ricco programma, a partire dalla presentazione di Gian Paolo Borghi del volume "1915-18 Album ferrarese - Come i civili hanno vissuto il conflitto" a cura di Giorgio Mantovani e Mauro Bovoli. Il pubblico avrà poi l'occasione di ascoltare dalla voce di Corrado Pocaterra i ricordi di Un soldato di San Bartolomeo nella grande guerra.

Infine, Francesco Scafuri, responsabile dell'Ufficio Ricerche Storiche del Comune di Ferrara, terrà una conversazione, accompagnata da immagini, dal titolo "La Vittoria Alata. Monumento del ricordo", dedicata alla scultura in bronzo inaugurata nel 1927 a S. Bartolomeo in Bosco. Il restauratore Massimo Travagli illustrerà quindi le varie fasi del recente intervento di recupero dello stesso monumento, reso possibile grazie alla sottoscrizione Art bonus, di cui parleranno Eliano Fabbri e Carlo D'Onofrio. A quest'ultimo sarà poi consegnato il Premio MAF 2019.

Il pomeriggio si concluderà con un buffet offerto agli intervenuti.

L'iniziativa è promossa dal MAF e dal Comune di Ferrara, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

S. Bartolomeo in Bosco celebra il 4 novembre inaugurando la Nike restaurata: programma di iniziative a partire dalle 11

Appuntamento speciale quest'anno a S. Bartolomeo in Bosco lunedì 4 novembre 2019, a partire dalle 11, in occasione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Sarà l'occasione per inaugurare la statua restaurata della Vittoria alata, scultura in bronzo realizzata negli anni Venti da Edgardo Simone, riportata alla sua originale integrità grazie a un intervento curato dal Comune di Ferrara (tramite il Servizio Beni Monumentali) con i fondi raccolti grazie alla sottoscrizione popolare "Art bonus". Alle 11 la filarmonica G. Verdi di Cona eseguirà musiche del proprio repertorio sul piazzale della chiesa di San Bartolomeo in Bosco (in via Masi 174), mentre alle 11.30 S. Messa nella locale parrocchia e benedizione della corona. Alle 12, a conclusione delle celebrazioni, la banda di Cona accompagnerà il pubblico fino alle vicine scuole elementari e medie dove, con un repertorio di musiche patriottiche, si terrà l'inaugurazione del monumento restaurato e la collocazione della corona ai piedi della scultura. Alla cerimonia sarà presente il vicesindaco Nicola Lodi, oltre ai tecnici comunali che hanno seguito i lavori e al restauratore, mentre il servizio d'ordine sarà assicurato dalla locale stazione dei Carabinieri.

Un po' di storia

La scultura in bronzo venne inaugurata nel 1927 per ricordare i Caduti della Grande Guerra e rappresenta una figura femminile alata, un chiaro richiamo alla famosa Nike di Samotracia, oggi conservata al Louvre di Parigi. Il Comune ha provveduto a bonificare da siepi e alberi secchi il giardino adiacente alle scuole elementari e medie, dove la scultura si innalza su di un alto monolite in marmo: l'intero monumento supera gli 8 metri di altezza.

Il 20 dicembre 1927 venne eseguita dalla banda di Marrara la Canzone del Piave e di nuovo questo 4 novembre 2019 risuoneranno le stesse note grazie alla banda di Cona.

(a cura degli organizzatori)

