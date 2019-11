SIPRO FERRARA - Incontro nella sede di via Saragat a Ferrara Porte aperte all'incubatore del Polo Scientifico Tecnologico per mostrare l'attività e promuovere la rete di imprese innovative

Ha riscosso successo, con un'affluenza di circa 50 persone, l'evento organizzato da Sipro Agenzia Provinciale per lo Sviluppo in collaborazione con il Tecnopolo dell'Università di Ferrara il 30 ottobre scorso. L'obiettivo principale dell'evento, oltre a far conoscere le strutture che ospitano gruppi di lavoro, start up innovative e imprese giovani e dinamiche, era di ‘creare l'occasione per farsi conoscere, presentare la propria idea d'impresa o realtà imprenditoriale e soprattutto "fare rete", condividere idee e spunti, nonché creare nuove sinergie per collaborazioni future' - come sottolineato da Chiara Franceschini, responsabile Progettazione europea, rapporti con Università di Ferrara e incubatori di SIPRO e da Paola Goldoni, manager del Tecnopolo dell'Università di Ferrara.

Dopo una breve visita all'incubatore per imprese, di proprietà del Comune di Ferrara e gestito da SIPRO, ed al Tecnopolo, i presenti hanno avuto a disposizione qualche minuto per parlare della loro mission e della loro idea imprenditoriale nel "Pitch moment" a loro dedicato.

Per SIPRO sono intervenuti: ARDA Solutions, Astolfi Engineering, BM Assemblaggi, IN4TECH e WAMO Studio, insediate presso gli incubatori del Polo Scientifico Tecnologico e di Cassana (zona PMI). Hanno partecipato, inoltre: Makros Italia, Passarotto Silvia e Vettore Innovazione interessate ad accedere alla rete degli incubatori di SIPRO.

Per il Tecnopolo hanno partecipato 2 spin off dell'Università di Ferrara - NEA ed HELIX PHARMA - e due gruppi di ricerca: uno del laboratorio MECHLAV del predetto Tecnopolo, con focus su tecnologia ICT, che vede come responsabile il Prof. Cesare Stefanelli e l'altro coordinato dal Prof. Michele Bottarelli del laboratorio TEKNEHUB, sempre del Tecnopolo, con focus sull'efficientamento energetico negli edifici industriali ed abitativi.

All'evento erano presenti anche Vittorio Cavani e Annalisa Po dei Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia che, in occasione del Roadshow UpIdea! Startup Program - Call for Innovation, hanno presentato questo programma che seleziona idee imprenditoriali e startup e ne supporta lo sviluppo attraverso un percorso di accelerazione realizzato utilizzando competenze e network delle imprese produttive. Il programma è promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria dell'Emilia-Romagna e del Veneto, con il coordinamento di Unindustria Reggio Emilia e il contributo dell'acceleratore LUISS Enlabs.

(Comunicazione a cura di Sipro Ferrara)

