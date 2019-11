ASSESSORATO ALLO SPORT - Domenica 10 novembre alle 9.30 (via Tumiati 5) sarà possibile praticare le discipline più varie per sostenere l'Associazione Italiana contro le Leucemie Il Palapalestre ospita la quarta edizione di "AILoveLife4", la maratona di fitness e solidarietà

Si è svolta in mattinata (mercoledì 6 novembre) nella residenza municipale di Ferrara, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione "AILoveLife4 - Io amo la vita - Sostengo la ricerca e gli ammalati praticando sport", in programma domenica 10 novembre al Palapalestre di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti erano presenti l'assessore allo Sport Andrea Maggi, il presidente di AIL Ferrara (Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfoma e Mieloma Onlus) Gian Marco Duo e la referente organizzativa Patrizia Vincenzi.

"Presentiamo oggi - ha ricordato in apertura l'assessore Maggi - una bellissima iniziativa che, oltre ad avere le caratteristiche per coinvolgere tutti, è anche la perfetta sintesi fra sport, promozione dello sport, promozione della salute e raccolta di fondi da destinare ad un progetto solidale. In un momento come l'attuale, in cui i fondi pubblici non riescono a coprire gli alti costi della ricerca, diventa davvero indispensabile la partecipazione del privato. Ed ecco che, proprio come in questo caso, - ha poi aggiunto - interviene il mondo dello sport con la sua rinomata sensibilità, uno sport inteso come espressione diretta di chi apprezza la vita e il benessere non solo per sè ma per tutti gli altri".

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

"AILoveLife4" Maratona di Fitness e Solidarietà

"AILoveLife 4 -Io amo la vita- Sostengo la ricerca e gli ammalati praticando sport" giunge quest'anno alla sua quarta edizione. Evento di grande solidarietà e di promozione allo sport con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'Associazione Italiana contro le Leucemie Sezione di Ferrara, per sostenere la ricerca e dare nuove speranze agli ammalati del centro di Ematologia ed Oncoematologia pediatrica del S. Anna di Ferrara.

Ideatrice dell'evento è Patrizia Vincenzi, docente della Federazione Italiana Fitness, che vuole ricordare il padre, deceduto per un linfoma celebrale, in prossimità del suo compleanno.

Nella consapevolezza di operare per una giusta causa, saranno presenti 33 insegnanti con nomi altisonanti ed avranno a disposizione 45 minuti di lezione per coinvolgere i partecipanti nelle discipline più varie: Aerobica, Step, Condizionamento Muscolare, Allenamento Funzionale, Zumba, Street Workout, Spinning, Hip-Hop, House, Pound, Pole Dance, Kombat, Pilates e Salsa Cubana. La novità di quest'anno è la lezione in "silent action", in concomitanza, attraverso delle cuffie in collegamento wireless.

La manifestazione si terrà al Palapalestre "Padre John Caneparo" (via Tumiati 5, Ferrara) domenica 10 novembre 2019 e avrà inizio alle ore 9,30 (apertura ore 8,30 della segreteria). Gli organizzatori auspicano, in apertura dell'evento, un intervento del Primario di Ematologia, il Prof. Antonio Cuneo, per illustrare ai presenti l'importanza della ricerca e delle cure, che oggi hanno ottimi risultati in termine di guarigione.

L'obiettivo è quindi duplice: beneficienza e solidarietà e promozione allo sport, al movimento in termini di salute.

Immagini scaricabili: