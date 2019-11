ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE - In programma sabato 16 e domenica 17 novembre in centro storico. Organizzata da Feshion Eventi inaugurerà il Villaggio di Natale Torna la manifestazione "Calici d'autunno", la degustazione enogastronomica itinerante

Si è svolta in mattinata (mercoledì 13 novembre) nella residenza municipale di Ferrara, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione "Calici d'autunno", in programma sabato 16 e domenica 17 novembre prossimi in centro storico.

All'incontro con i giornalisti erano presenti l'assessore alle Attività Produttive Patrimonio Fiere e mercati Angela Travagli insieme ad Alessandra Scotti e Olimpia Ferro (FEshion Eventi), Riccardo Cavicchi (direttore generale di Delphi International) e Giancarlo Bechicchi (Generali Baluardi).

"Ringrazio FEshion Eventi - ha affermato l'assessore Angela Travagli - che con l'iniziativa "Calici d'autunno", per il quinto anno consecutivo, apre il calendario degli appuntamenti natalizi e si unisce così a coloro che si adoperano per animare e arricchire di nuove opportunità la nostra città in questo periodo. L'Amministrazione Comunale è sempre ben disposta a sostenere questi progetti con il proprio Patrocinio, per fare rete e lavorare insieme. Manifestazioni come questa, dove si mettono a frutto talenti e competenze ispirate alla collaborazione, non possono che favorire lo sviluppo economico diffuso. Guardando al futuro - ha aggiunto l'assessore alle Attività Produttive - apprezzerei che sempre più iniziative prendessero piede anche al di fuori del centro storico, come espressione di un senso della città più allargato dove venga dato un giusto valore a tutti gli spazi esistenti. Per diffonderne la conoscenza nella cittadinanza attivando al contempo nuove modalità di fruizione del nostro territorio".

Sabato 16 e domenica 17 novembre torna "Calici D'Autunno, la degustazione enogastronomicatinerante per le principali vie della zona pedonale del Centro Storico di Ferrara, che anche quest'anno inaugurerà il Villaggio di Natale della grande iniziativa "Natale e Capodanno Ferrara".

Si tratta della sesta edizione della manifestazione, organizzata da "Feshion Eventi", patrocinata dal Comune di Ferrara, in collaborazione con numerose aziende del territorio e con la sponsorizzazione di partner storici come l'agenzia Generali Baluardi, Roadhouse, FORMart e la scuola di inglese Wall Street.

L'evento si svolgerà dalle 17 alle 23 di sabato 16 e dalle 11 alle 21 di Domenica 17 e coinvolgerà nove aziende tra vinicole e gastronomiche collocate nelle bellissime casette di legno del " Fideuram Christmas Village" e cinque attività del centro storico, attraverso un percorso gastronomico itinerante tra le principali vie della zona pedonale della città. L'evento è finalizzato a valorizzare il centro e le sue attività ristorative, che saranno protagoniste di un percorso di degustazione, durante il quale potranno proporre le loro specialità.

Per partecipare alla degustazione occorre acquistare il ticket al costo di 10€ presso l'info-point nel "Fideuram Christmas Village" sul listone in Piazza Trento e Trieste, e comprenderà: 1 portacalice, 1 antipastino, 1 primo piatto caldo, 1 dolce, 3 Calici di Vino a scelta tra numerose cantine.

Ecco il dettaglio delle proposte eno-gastronomiche:

Antipastino: Trancio di Piada alla Zucca con Zia Ferrarese, Fritto Misto con bocconcini di mozzarella di bufala e mozzarella e cotto in carrozza, Insalata di mare, Carne di Shawarma o Hommos o Mtabal o Hommos di menta o Kufta, Fagioli all'uccellina con salsiccia e uova, Focaccia Genovese. Primo Piatto: Risotto al tartufo, Tortelli alla Pera ripieni di ricotta, pere e parmigiano conditi con speck, gorgonzola e pere, Riso con Anguilla, Rustico con pomodoro, besciamella e mozzarella,Falafel. Dolce: Cioccolata calda (latte o bacio o fondente), Pampapato, Crostata di Albicocca, Datteri con noci e cioccolata.

Tre calici di vino (a scelta tra le seguenti etichette):

- Moret Vini - Checco24: rifermentato in bottiglia di uve galera, 1000 perle: prosecco superiore Conegliano Valdobbiadene extra dry, Brut e Bon: spumante brut, Tenuta 8: chardonnay marca trevigiana igt, Tranquillo: vino tranquillo da ve glera, merlot: merlot igt veneto, Cabernet: cabernet igt veneto

-Nero del Bufalo - Bufalo nero (Merlot e Cabernet), Bufalo bianco (Chardonnay, Albana), Bolle del Bufalo (Chardonay, Trebbiano)

-Vin Brulè - Pettyrosso

- Caviro - B-Lush - Romio Albana Sangiovese superiore e Sangiovese appassimento - Cantine Modenesi '68 Pignoletto e Lambrusco Castelvetro - Tintoretto Cuvèe Blanc de Blanc

- Azienda Agricola Pettyrosso - Gattabianca Brut metodo Martinotti Jijo - Ancestrale Fermentaz. naturale con fondi e filtrato - Arlass Metodo Classico Igt 100% Tocai (30 mesi) - Pettyrosso Cabernet e Merlot - Rossocuore Enantio Trento doc - Jijo crico Metodo Classico Pinot nero e Chardonnay (60 mesi) - Wino Rosso Teroldego e Lagrain - Arcobalenobra Chardonnay più Tocai

-Bruscia - Il Grottino 2018 - Tuf Rosso 2017 Marche Rosso IGT - Brù Blanc Spumante Brut metodo Marinotti - Brù Rosè spumante brut metodo Marinotti

-Cantine Manzulli - Cerignola Vino rose Nero di Troia - Vino rosso Nero di Troia

-Casadio Bursòn 2012 - Pagliaccina 2015 (sangiovese riserva) -Albagnese 2018 (albana secca) - Abisso 2017 (pignoletto secco) -Rambèla (spumante uva Famoso) -Albanita (albana passito)

-Az. Agricola Longanesi (Burson) Burson Etichetta Nera rosso- Burson Rosato Brut

- Sauvignon Kossler Sudtirol Alto Adige oppure Birra Hangar 4 gradi

- sabato alle 20.30 : Concerto dei "PocaBanda"

- domenica alle 18.30: Dj set

"Calici D'Autunno" sostiene l'Associazione di Volontariato "Giulia Onlus" che, durante il weekend venderà sul Listone torte offerte da Coop Alleanza 3.0. Acquistando i loro prodotti, sosterrete i progetti di ricerca del reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale Sant'Anna di Cona.

