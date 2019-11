NATALE È IN CENTRO - Domenica 17 novembre al via l'illuminazione artistica del Castello estense Sabato 16 novembre nel centro storico di Ferrara l'accensione delle luminarie per il Natale 2019

(Comunicazione a cura dell'ATI Cultura Eventi e Società)

E' in programma per sabato 16 novembre 2019 l'accensione delle luminarie nel centro storico di Ferrara, apertura degli eventi di Natale e Capodanno organizzati da Delphi International, Made Eventi e Sapori d'Amare, e realizzati grazie al sostegno del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio. Alle 17.50 la suggestiva cerimonia di inaugurazione che, alla presenza del sindaco Alan Fabbri e degli sponsor, darà "luce" ad una cometa a due code e a ben 4.000 luci che faranno brillare piazza Trento e Trieste. A seguire, il taglio del nastro del Fideuram Christmas Village in piazza Trento e Trieste, dove dalle 18.30 si svolgerà anche Calici d'Autunno, la degustazione eno-gastronomica itinerante per le vie del centro a cura di FEshion Eventi che proseguirà fino a domenica 17 novembre. Il Fideuram Christmas Village darà spazio anche alle associazioni di volontariato del territorio, che avranno modo di farsi conoscere: un Natale Solidale che si potrà sostenere anche acquistando i biglietti della Lotteria per Ferrara con tanti bellissimi premi. Annullato invece, a causa del previsto maltempo, il concerto della Casanova Venice Ensemble che avrebbe dovuto precedere l'accensione delle luminarie.

Domenica 17 novembre, invece, dalle 15 al Fideuram Christmas Village animazione con Radio Bruno, poi alle 17.30 in piazza Savonarola uno dei momenti più attesi, l'inaugurazione di "Generali Baluardi colora il Castello", la nuova installazione che per cinquanta sere illuminerà di un colore diverso le quattro facciate del Castello Estense. Un'opera imponente, la cui realizzazione è resa possibile grazie alla sensibilità di Giancarlo Bechicchi, agente generale dell'Agenzia Generali Ferrara Baluardi, sponsor tradizionalmente vicino agli organizzatori. In occasione dell'inaugurazione si esibiranno, per un momento di grande suggestione, la cantante Ambra Bianchi e il baritono Thiago Felipe Stopa.

E per gli amanti della fotografia, con il primo evento del programma si apre anche il contest instagram #FEnadal.

Le categorie premiate quest'anno saranno:

1. miglior fotografia de "Generali Baluardi colora il Castello"

2. miglior fotografia della città illuminata

3. miglior fotografia delle fontane danzanti

4. miglior fotografia dell'Incendio del Castello

5. fotografia più rappresentativa del Natale a Ferrara... perché il "Nadal a Frara" lo abbiamo solo noi

6. fotografia che riceverà più "like" in assoluto

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito www.capodannoferrara.com

