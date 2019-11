WUNDERKAMMER - Sabato 7 dicembre 2019 dalle 10 alle 22 dodici ore di progettazione no stop 'BanCO di prova': immaginare il futuro della Darsena di Ferrara con un hackathon per giovani innovatori

Una maratona di 12 ore per giovani innovatori si terrà sabato 7 dicembre 2019, dalle 10 alle 22, negli ex magazzini fluviali della darsena di Ferrara. L'iniziativa, curata dall'associazione di promozione sociale Basso Profilo, sarà un vero e proprio "banCO di prova" durante il quale i partecipanti potranno progettare -con l'aiuto di tutor- idee di servizi innovativi per integrare l'offerta del Consorzio Wunderkammer nei settori dell'innovazione sociale, dell'economia circolare e delle industrie culturali e creative.

L'iniziativa è stata illustrata nel dettaglio, lo scorso 22 novembre, nel corso di una conferenza stampa da: Micol Guerrini, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Ferrara, Anna Lisa Ferroni, dell'ufficio Servizi Culturali, Politiche Giovanili, progettazione Europea del Comune di Ferrara, Manfredi Patitucci, presidente dell'aps Basso Profilo, Leonardo Delmonte, direttore aps Basso Profilo e coordinatore progetto banCO, e Irene Bortolotti, referente ACTA per l'Emilia-Romagna.

Che cos'è un hackathon? Un hackathon è una maratona - ristretta in un arco di tempo ben determinato - che vede l'intensa collaborazione su un progetto comune. Idea destinata a professionalità informatiche per la programmazione di software, a partire dal Duemila gli hackathon hanno assunto maggiore importanza, abbracciando settori eterogenei e coinvolgendo una vasta gamma di attori.

La challenge del 7 dicembre e suoi destinatari. L'hackathon è rivolto a team formali (gruppo già costituito e provvisto di una ragione sociale come un'associazione, una s.r.l, una cooperativa, ecc.) e informali (gruppo di persone privo di ragione sociale). Sarà possibile candidare un team o presentare una candidatura individuale, demandando la costituzione di un team all'organizzazione. Ciascun team dovrà essere composto da un minimo di tre partecipanti di cui almeno 2/3 di età inferiore o uguale ai 34 anni. Le candidature individuali saranno ritenute ammissibili solo per giovani fino 34 anni. L'obiettivo della maratona di progettazione è quello di trasformare gli ex magazzini fluviali di Ferrara in un community hub per il quartiere Giardino-Darsena.

Cos'è un community hub? Si tratta di uno spazio ibrido che fa inclusione sociale e alleva talenti, promuove e accompagna processi di rigenerazione urbana e prova a contrastare l'esclusione, generando lavoro.

"Questo interessante hackaton - evidenzia Micol Guerrini, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Ferrara - stimolerà giovani e professionisti a portare nuovi progetti sulla riqualificazione di uno spazio del quartiere Giardino-Darsena. È importante per i ragazzi mettersi alla prova e ragionare sulle potenzialità del proprio territorio, anche tramite i temi dell'innovazione sociale, l'industria culturale e l'economia circolare. Temi chiave questi nello sviluppo di nuove progettualità, ma anche di nuove figure professionali. Entrambe, grazie anche ai focus dei finanziamenti europei e regionali, stanno prendendo sempre più piede sullo scenario europeo e nazionale"

Come nasce BanCO. "La parola banco -spiega il coordinatore del progetto e direttore dell' aps Basso Profilo, Leonardo Delmonte- è ricca di significati. Può essere un insieme di pesci, un tavolo di lavoro, una panca. Il concetto di scambio e relazione, presente con diverse sfumature in tutti i significati del termine, è alla base del progetto banCO."

Nato nell'aprile 2014 a Ferrara nell'ambito di LOWaste (LIFE+), il progetto banCO, grazie alla curatela dell'aps Basso Profilo e al sostegno di una rete di partner, ha attivato 5 postazioni di coworking presso gli spazi gestiti dal Consorzio Wunderkammer. Su queste scrivanie hanno avuto modo di lavorare e crescere professionalmente - superando l'isolamento lavorativo - giovani designer, architetti, artigiani, grafici, progettisti europei, illustratori, freelance attivi nel mondo della moda, dell'organizzazione di eventi o dell'editoria. Nel 2018 è iniziata una nuova fase del progetto, "banCO: coworking, comanufacturing, community", che nell'arco di un triennio intende trasformare Wunderkammer in un community hub per il quartiere Giardino-Darsena.

I premi. Le squadre classificatesi ai primi tre posti potranno sviluppare la propria idea avvalendosi di 4 mesi (dal 10.01.20 al 10.05.20) di incubazione d'impresa e tutoring a cura di ART-ER, Centoform, ACTA. Il team che avrà ottenuto il punteggio maggiore vincerà anche un assegno di 1.500 euro e una postazione riservata da gennaio a maggio 2020 nello spazio coworking sulla darsena gestito dal Consorzio Wunderkammer.

Gli organizzatori. "banCO di prova" è un'iniziativa ideata e curata da Basso Profilo aps, in collaborazione con il Comune di Ferrara, AREA S3 di Ferrara coordinata dal Consorzio ART-ER Attrattività Ricerca Territorio, l'ente di formazione Centoform, l'associazione per la tutela dei freelance ACTA, Er.Go - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, Consorzio Wundekammer. L'iniziativa è parte del progetto "banCO: COworking, COmanufacturing, COmmunity", finanziato dal Comune di Ferrara con i fondi della Regione Emilia-Romagna - L.R. 14/2008, ed è promossa nell'ambito della Convenzione della Regione Emilia-Romagna con il consorzio ART-ER per la realizzazione del "Progetto triennale di sviluppo per attività' di supporto all'attuazione di interventi a favore delle alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità" - finanziato dal POR FSE 2014/2020, approvato con DGR 2031 del 18 novembre 2018.

Bando: http://www.consorziowunderkammer.org/p/26/banco.html

Consorzio "Wunderkammer"

Palazzo Savonuzzi, via Darsena, 57 - 44122 Ferrara

mail | info@consorziowunderkammer.org

web | www.consorziowunderkammer.org

(Comunicato a cura degli organizzatori)

Immagini scaricabili: