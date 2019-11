COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - Il sindaco Fabbri e l'ass. Fornasini hanno consegnato l'attestato alla famiglia Baglioni Consegnata la targa di bottega storica ferrarese alla Trattoria Gigina

Il sindaco Alan Fabbri e l'ass. Matteo Fornasini hanno consegnato questa mattina, venerdì 29 novembre 2019, una targa che attesta l'iscrizione ufficiale all'albo comunale delle "Botteghe Storiche e dei Mercati Storici" ai titolari della Trattoria "La Gigina", in via San Giacomo 51 a Ferrara.

L'iniziativa si inserisce nel quadro della Legge della Regione Emilia Romagna n.5 del 10 marzo 2008 relativa alla "Promozione e Valorizzazione delle Botteghe Storiche" che promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico artistico architettonico ed ambientale, (definite appunto "botteghe storiche" o "mercati storici").

Il Comune di Ferrara, grazie all'attività in sinergia dei due assessorati al Commercio e alle Attività Produttive, sta intraprendendo in collaborazione con le Associazioni di Categoria del territorio, un progetto molto importante di sensibilizzazione e valorizzazione delle Botteghe storiche e dell'artigianato Storico della città.

Queste le motivazioni relative alla candidatura di iscrizione all'albo botteghe storiche della "Trattoria la Gigina" approvate dall'apposita Commissione comunale di valutazione: "La documentazione presentata risulta ampiamente esaustiva e probante delle caratteristiche storiche del locale. Nonostante le recenti trasformazioni urbanistiche del comparto urbano nel quale è insediata la storica Trattoria, "La Gigina" è rimasta come uno dei "monumenti testimoniali" della memoria collettiva del ‘900 della Città di Ferrara. Ha saputo resistere con tenacia, conservando le caratteristiche architettoniche del locale, degli arredi tipici delle trattorie storiche emiliane e rimanendo custode fedele della gastronomia e della cucina ferrarese. La Commissione approva l'inserimento all'albo delle botteghe storiche della Città di Ferrara all'unanimità.

"Con questo riconoscimento intendiamo dare avvio a un processo di valorizzazione delle nostre botteghe storiche - hanno affermato il sindaco Fabbri e l'ass. Fornasini - che in una città Patrimonio Unesco sono tante e fino a ancora poco conosciute. Ringraziamo di cuore Laura e Giampaolo Baglioni per l'attività che hanno portato avanti dal 1901 insieme ai famigliari che li hanno preceduti con straordinario impegno e passione. Faremo di tutto per stimolare nuove candidature di altre botteghe storiche che sono realtà importanti del tessuto sociale, commerciale e produttivo del nostro territorio, beni da preservare a beneficio della città e dei cittadini".

