BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 4 dicembre alle 17 incontro in via Scienze 'Appuntamento con la poesia': le liriche di Pietro Bembo

Sarà dedicato a Pietro Bembo l''Appuntamento con la poesia' di mercoledì 4 dicembre 2019 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara) a cura dell'Associazione culturale Olimpia Morata. All'incontro, introdotto da Francesca Mariotti, interverranno Bruno Montanari, Anna Mazzoli, Micaela Zambardi, Gabriella Veroni. Accompagnamento musicale al violoncello di Simone Montanari.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Prosegue il Progetto "Poetando. Appuntamento con la Poesia", dell'Associazione culturale Olimpia Morata. Saranno con noi i poeti che hanno allietato i Saloni delle illustri Dame rinascimentali come Lucrezia Borgia, di cui ricorre il 500mo dalla scomparsa, per cui leggeremo due bellissime liriche del "suo" Pietro Bembo, amico e amante, da lei tenuto in grande stima e Poeta della Lingua Italiana.

Sarà una dolcissima occasione per assaporare l'arte che "... rivela l'invisibile dentro il visibile, il visibile dentro l'invisibile" (Robert Sabatier, Poeta e critico francese, Parigi 1923 - Boulogne 2012).

