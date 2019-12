PREFETTURA DI FERRARA - Le indicazioni scaturite dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica Previsto il rafforzamento delle misure di sicurezza durante le festività natalizie a Ferrara e in tutta la provincia

(Comunicazione a cura dell'Ufficio stampa della Prefettura di Ferrara)

Presieduto dal Prefetto di Ferrara Michele Campanaro, si è riunito nella serata di ieri 4 dicembre, a palazzo don Giulio d'Este, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per trattare i temi delle misure di sicurezza da attuarsi in occasione delle festività nel periodo natalizio.

Presenti alla riunione, il Vice Sindaco di Ferrara Nicola Lodi, il Consigliere provinciale Gino

Soncini, in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara, il Questore Giancarlo

Pallini, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Gabriele Stifanelli, il Comandante del Gruppo

della Guardia di Finanza Luigi D'Abrosca ed il Comandante del VI Reggimento Logistico di

Supporto Generale in Emilia Romagna Vincenzo Tucci, responsabile per Ferrara dell'Operazione

"Strade Sicure".

Nel corso della riunione, è stato disposto dal Prefetto il rafforzamento a Ferrara e in tutta la

provincia del dispositivo generale di prevenzione, in funzione del contrasto della c.d. "criminalità

diffusa", unitamente a quello di controllo del territorio, sensibilizzando adeguatamente i servizi di

vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi sensibili, con particolare attenzione alle aree ed ai

luoghi connotati da significativo afflusso di persone, in particolare alle aree ove sono ubicate chiese,

santuari e simboli della cristianità e dove si svolgono le tradizionali cerimonie religiose, nonché a

tutti gli altri luoghi di culto delle diverse confessioni presenti sul territorio.

Mirati servizi sono stati, altresì, disposti presso gli esercizi della grande distribuzione, che

registrano in questo periodo un notevole afflusso di pubblico.

Il Prefetto ha anche chiesto alle Forze dell'Ordine ed agli Amministratori locali il massimo

impegno, specie nel periodo antecedente alle festività di fine anno, nella vigilanza sulla

fabbricazione, detenzione e commercio di fuochi artificiali ed artifizi pirotecnici.

Particolare attenzione è stata dedicata alla pianificazione delle misure di prevenzione e vigilanza nei

luoghi dei tradizionali mercatini di Natale e, in particolare, di quello di Piazza Trento e Trieste nel

capoluogo, ove sono state concordate e messe a punto specifiche, puntuali misure ai fini

antiterrorismo, con l'impiego di barriere e la presenza di uomini dei reparti specializzati di pronto

intervento della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Nella stessa ottica, si è concordata la

temporanea rimodulazione, nel periodo delle festività natalizie, della vigilanza da parte delle

aliquote militari impegnate nell'Operazione "Strade Sicure", che effettueranno servizi di controllo

anche nei punti sensibili di accesso alle zone della piazza centrale, ove sono allestiti i mercatini.

Il Prefetto, infine, ha informato i presenti che nella seduta di Comitato di mercoledì 11 dicembre

saranno definite le misure di security per il grande evento di fine anno organizzato dal Capoluogo, conosciuto come "Incendio del Castello", che richiama la presenza a Ferrara di migliaia di cittadini provenienti da più parti del Paese.

"In vista del prossimo Natale, abbiamo definito - ha evidenziato in conclusione il Prefetto

Campanaro - un pacchetto articolato di misure di sicurezza che aiutano senz'altro ad alimentare

ulteriormente il senso di sicurezza collettivo a Ferrara ed in provincia".

