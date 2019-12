BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 9 dicembre 2019 alle 17 incontro in via Scienze I benefici del Qi Gong e del Taijiquan spiegati da Amedeo Vancini

I benefici offerti alla salute dal Taijiquan e dal Qi Gong saranno i temi dell'incontro a cura di Amedeo Vancini in programma lunedì 9 dicembre 2019 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara). Nel corso dell'incontro sarà presentato il libro "Gli Elementi e le Emozioni nel Qi Gong" di Ludovico Romeo. Introdurrà Marcello Girone Daloli.

La consapevolezza nel fare attraverso il Taijiquan e Qi Gong e la meditazione saranno i temi presentati dagli insegnanti ferraresi del Progetto "Qigong e Taijiquan per Ferrara" guidati da Amedeo Vancini. Il progetto è nato per lo sviluppo della pratica del Taijiquan e Qigong, mettendo in evidenza i benefici che derivano, dal punto di vista di benessere e salute.

In questa ottica il libro presentato "Gli Elementi e le Emozioni nel Qi Gong" , tratta del rapporto tra gli elementi e le emozioni dal punto di vista del Qi Gong, antica arte e scienza della salute e di trattamento dell'energia. Milioni di persone nel mondo oggi hanno l'opportunità di sperimentare l'efficacia del Qi Gong nel curare e prevenire malattie, aumentare la vitalità attraverso il raggiungimento di un equilibrio mentale ed emozionale e coltivare il proprio risveglio spirituale.



Amedeo Marcello Vancini, diplomato ISEF, ricercatore e cultore nel campo delle arti marziali pratica, insegna Qigong e Taijiquan a Ferrara e Provincia, attraverso una ricerca sul rapporto corpo-mente, iniziato negli anni '70. Sviluppa un percorso di esperienze nelle Arti Marziali e nella meditazione (Zen, Chan, Vipassana) che approda alla pratica del Qi Gong e del Taijiquan. Percorso che continua tutt'ora facendo tesoro dell'esperienza della meditazione, sperimentando e proponendo una pratica improntata alla consapevolezza nel fare.

Il calendario completo degli eventi e delle attività culturali, aperti liberamente a tutti gli interessati, in programma nelle biblioteche e archivi del Comune di Ferrara su: http://archibiblio.comune.fe.it

